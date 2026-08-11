Menina implora a ladrão para não ter celular roubado no RJ: 'Só tenho esse, moço, por favor'
Imagens que circulam nas redes sociais flagraram o roubo
A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um assalto contra uma estudante em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na segunda-feira (10).
Imagens que circulam nas redes sociais flagraram o roubo. Nas imagens é possível ouvir a menina implorar para que o assaltante não roube o celular: "Só tenho esse telefone. Moço, por favor".
"Por favor, moço, por favor, por favor, pelo amor de Deus, eu só tenho esse telefone. Moço, por favor", diz a menina.
TERROR | Homem armado anuncia assalto e rouba o celular de uma garotinha à força. Apesar da menina implorar para ele não levar o celular que ela havia comprado parcelado, o criminoso decidiu subtrair o aparelho mesmo assim.— Politiquei Br (@Politiquei_Br) August 11, 2026
O caso aconteceu em Duque de Caxias, RJ. pic.twitter.com/11ELDpzk6c
De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias). A vítima será ouvida e diligências estão em andamento para apurar os fatos.
Cena gravada mostra que o criminoso estaciona um carro branco, desce do veículo e aborda a menina. Ela mexia no celular no momento da abordagem. A estudante tenta segurar o aparelho, mas chega a ser segurada pelo pescoço pelo criminoso.
Após roubar o celular da estudante, o criminoso deixa a menina e vai embora com o telefone.