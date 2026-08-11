Ter, 11 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça11/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FLAGRANTE

Menina implora a ladrão para não ter celular roubado no RJ: 'Só tenho esse, moço, por favor'

Imagens que circulam nas redes sociais flagraram o roubo

Reportar Erro
Menina tem celular roubado mesmo após implorar para não ser vítimaMenina tem celular roubado mesmo após implorar para não ser vítima - Foto: Redes Sociais/Reprodução

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um assalto contra uma estudante em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na segunda-feira (10).

Imagens que circulam nas redes sociais flagraram o roubo. Nas imagens é possível ouvir a menina implorar para que o assaltante não roube o celular: "Só tenho esse telefone. Moço, por favor".

"Por favor, moço, por favor, por favor, pelo amor de Deus, eu só tenho esse telefone. Moço, por favor", diz a menina.


De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias). A vítima será ouvida e diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Cena gravada mostra que o criminoso estaciona um carro branco, desce do veículo e aborda a menina. Ela mexia no celular no momento da abordagem. A estudante tenta segurar o aparelho, mas chega a ser segurada pelo pescoço pelo criminoso.

Após roubar o celular da estudante, o criminoso deixa a menina e vai embora com o telefone.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter