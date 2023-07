Menina morre após ser baleada na porta de casa em Igarassu; também alvejada, prima foi socorrida

A- A+

Duas meninas, de 8 e 10 anos de idade, foram baleadas na porta de casa, no bairro de Bela Vista, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite dessa quarta-feira (5).

A menina de 8 anos, identificada como Maria Vitória Rodrigues Dantas, atingida no abdome, deu entrada no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde, por volta das 4h desta quinta-feira (6). Ela havia sido socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Igarassu.

Prima de Maria Vitória, Maria Eduarda Pereira da Cunha, também foi alvo dos disparos. Ela foi baleada na perna e socorrida para o Hospital de Igarassu — ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

Segundo os primeiros relatos de familiares à Polícia Civil de Pernambuco, as vítimas estavam jantando com a mãe de uma delas, na rua Olinda, quando ouviram alguém chamar pelo nome do vizinho. Nesse momento, foram até a porta para ver quem era e o autor disparou na direção delas.

O autor dos disparos ainda não foi identificado nem localizado. O crime foi tipificado inicialmente como tentativa de homicídio e registrado pela equipe da Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte. Como houve morte, as investigações também passarão a ser pelo homicídio.

"Pelo que soubemos, o assassino foi atrás de um vizinho e a menina de 8 anos abriu a porta da casa pra ver o que estava acontecendo. O criminoso atirou quatro vezes em direção à porta atingindo a de 8 anos na barriga e na perna a de 10 anos", afirmou o delegado Adyr Almeida, que registrou o caso.

As investigações foram iniciadas de imediato e seguem até elucidação do fato, segundo a Polícia Civil.

