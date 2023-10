Menina que caiu de prédio em Piedade recebe alta da UTI e é transferida para enfermaria do HR

A- A+

A menina de 7 anos que caiu do sétimo andar de um apartamento no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, nesta sexta-feira (6).



De acordo com a unidade de saúde, a vítima foi encaminhada para a enfermaria, onde segue recebendo acompanhamento de uma equipe multidisciplinar da pediatria. O quadro dela é considerado estável e não há previsão de alta médica.



A menina, que não teve o nome divulgado, está internada no HR desde a manhã da quarta-feira (4), após cair do 7º andar do apartamento onde mora, no Condomínio Clube Praia de Piedade.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, ela estava sozinha no imóvel no momento do acidente e teria usado uma tesoura escolar para cortar a tela de proteção da varada. A perícia realizada no local aponta que a natureza da queda foi acidental.



O caso foi registrado como "outras lesões corporais", na Delegacia de Polícia de Crimes Contra a Criança e Adolescente e Atos Infracionais de Jaboatão dos Guararapes.

A mãe da criança, de 31 anos, foi autuada em flagrante por abandono de incapaz, por ter deixado a menina sozinha no apartamento.

