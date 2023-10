Menina que caiu de prédio em Piedade usou tesoura escolar para cortar tela de proteção, diz perito

A- A+

A menina de 7 anos que caiu do sétimo andar de um apartamento no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, usou uma tesoura escolar para cortar a tela de proteção da varanda.

A informação foi divulgada pelo perito da Polícia Científica André Amaral, nesta quarta-feira (4), em entrevista à TV Globo. De acordo com ele, a criança estava sozinha no momento do acidente, que aconteceu nessa terça-feira (3), em um apartamento do Condomínio Clube Praia de Piedade.

"Não tinha a presença de outra pessoa no local, a não ser a criança e alguns animais, tipo canino. A projeção dela, pelo distanciamento da fachada do prédio, leva ao entendimento da Polícia Científica que foi uma queda acidental", afirmou o perito, informando que a menina caiu a 40 centímetros da fachada do prédio.

Durante entrevista, Amaral disse, ainda, que a criança aparentemente subiu em baldes que continham areia para plantas, e que estes estavam com uma tábua em cima. Os objetos teriam facilitado a escalada para o corte da tela de proteção.

"Ela [menina] teve a intenção de cortar, entretanto, a natureza da queda foi acidental. Ela fez uso de um material cortante, uma tesoura de 17 cm, usada em escolas para cortar papel, e o seguimento que estava na tela é própria desse tipo de tesoura", destacou Amaral, que realizou perícias no apartamento nesta manhã.

Estado de saúde da menina

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionado para o local do acidente às 6h50. Ela foi levada para o Hospital da Restauração, na área central do Recife, onde passou por cirurgia e se encontra com quadro de saúde estável.



De acordo com a unidade de saúde, a criança está sendo acompanhada por uma equipe multidisciplinar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Não há previsão de alta médica.



Mãe é autuada por abandono de incapaz

O caso foi registrado como "outras lesões corporais", na Delegacia de Polícia de Crimes Contra a Criança e Adolescente e Atos Infracionais de Jaboatão dos Guararapes.

A mãe da criança, de 31 anos, foi autuada em flagrante por abandono de incapaz, por ter deixado a menina sozinha no apartamento fechado no momento do caso.

"Segundo relatos, ela [mãe] teria saído do local por um determinado tempo, momento em que teria acontecido o fato. A mulher foi levada à delegacia para esclarecimentos", afirmou a PCPE.

Veja também

Argentina Milei é denunciada na justiça por adversária nas presidências da Argentina