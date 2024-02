Menina que morreu em praia nos Estados Unidos ficou soterrada por 20 minutos sem oxigênio

A- A+

Sloan Mattingly, de 7 anos, que morreu soterrada enquanto brincava com o irmão, 9 anos, na areia da praia de Fort Lauderdale, no sul da Flórida, nos Estados Unidos, ficou enterrada sem oxigênio por 20 minutos. As autoridades locais informaram que os dois cavavam um buraco quando a estrutura desabou e soterrou a jovem, nesta terça-feira.

O pai Jason Mattingly, que confirmou o falecimento de Sloan nas mídias locais, conseguiu retirar o irmão do buraco. Segundo Sandra King, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Pompano Beach, os serviços de resgate chegaram à praia por volta das 15h, no horário local, e encontraram o menino enterrado até o peito. Ele foi internado e tem quadro estável.

O jornal The Telegraph informou que uma espectadora que estava no local ligou para o 911 no momento do acidente. — Estou na praia e há uma criança que eles estão tentando resgatar — disse às autoridades.

Um vídeo mostra equipes de resgate e banhistas usando as mãos para tentar desenterrar a menina. A família, que é de Fort Wayne, Indiana, estava de férias na Flórida.

A espectadora ainda explicou ao periódico que “um monte de gente estava tentando cavar”. Também informou que o pai da menina estava “gritando por socorro” e que sua filha foi “pega num buraco na areia”. Além disso, ela disse que muitas pessoas estavam gritando no momento da ligação devido ao desespero com a situação.

Durante a chamada, ela descreveu o que ocorria e afirmou que o corpo inteiro de Sloan ainda estava debaixo da areia. A criança foi declarada morta depois de ser retirada da areia, onde ficou enterrada por cerca de 20 minutos sem oxigênio, e levada ao Broward Health Medical Center em Fort Lauderdale.

A estrutura do buraco — que media entre 1,5 a 2 metros de profundidade — desabou e o peso da areia enterrou Sloan completamente, enquanto seu irmão ficou soterrado até o peito.

