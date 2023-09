Menina ucraniana chora ao ver creche destruída por mísseis russos; vídeo

A reação da pequena Masha ao passar pela primeira vez em frente a creche, desde que local foi reduzido a escombros, comoveu a web. As imagens, divulgadas pelo Ministério da Defesa da Ucrânia, mostram o prédio e a área de lazer destruídos após ataque de mísseis russos, enquanto Masha e três adultos passam pela região de carro.

— Masha, por que você está chorando? É porque não há mais jardim de infância ? Você está chateado com o jardim de infância, não está? — pergunta uma mulher que acompanha a criança.

There can be no forgiveness.

For the first time, a girl sees her kindergarten after it was destroyed by russian terrorists. pic.twitter.com/qHEM5zzBiD