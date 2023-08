Meningite fúngica: influencer morre após contrair infecção durante cirurgia de implante mamário

A- A+

Uma influencer de Brownsville, nos Estados Unidos, morre após contrair meningite fúngica ao fazer uma cirurgia plástica para aumento dos seios no México. A inflamação atinge diretamente as meninges, membranas que se localizam em torno do cérebro e da medula espinhal. Crystal Villegas, de 31 anos é a nona vítima do surto da doença que vai a óbito.

Poucos dias depois à operação, Crystal relatou uma forte dor de cabeça seguida de febre alta. Ela foi levada para a emergência, e depois da realização de exames, foi descoberto que ela tinha contraído um tipo raro de meningite, causada por fungos.

Sua internação em um hospital no Texas, nos EUA, durou quatro meses. Mas ela morreu no dia 30 de julho. Seu marido, Juan Tapia, um boxeador que luta sob o nome de Johnny Blaze, relata que ela se arrependeu de ter procurado pela cirurgia de implante mamário. A mãe de três filhos estava torcendo para se recuperar e ter uma chance de estar novamente da sua família.

— Foram quatro meses difíceis, ela lutou muito e nunca desistiu. Ela só queria desesperadamente ver seus três filhos crescerem e se tornarem adultos. Por favor, esteja ciente dos riscos de cirurgias estéticas. Nossa esperança é espalhar a conscientização para que as pessoas possam realmente fazer a pesquisa. Muda tudo. Não vale a pena — afirma o viúvo ao jornal britânico Daily Mail.

Apenas vegetais crus e nada de água: como era a dieta da influencer vegana que morreu de fome

Autoridades de saúde afirmam que esses organismos podem estar presentes em equipamentos não esterilizados ou de morfina modificada. O surto da infecção, segundo o periódico, está ligado ao fungo Fusarium solani, ligado a outros casos em solo mexicano do final do ano passado, em Durango. As clínicas sob investigação são a River Side Surgical Center e Clinica K-3, ambas localizadas em Matamoros, no México.

Veja também

Recife Homem é morto a tiros dentro de casa no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife