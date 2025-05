A- A+

brasil Meningite fúngica: o que é a doença que causou a morte do influenciador Nazario Gomes aos 20 anos Dentre os sintomas da condição, estão febre e convulsões

O influencer Nazario Gomes, de 20 anos, morreu no último sábado (3), em Manaus (AM), devido a complicações causadas pela meningite fúngica. Ele chegou a passar a ser entubado no local onde estava recebendo tratamento.

O que é a meningite fúngica?

De acordo com o Ministério da Saúde, a meningite fúngica é contraída através de esporos (pequenos pedaços de fungos), os quais entram nos pulmões e podem chegar até as meninges. O principal tipo de fungo causador da doença é o Cryptococcus neoformans.

Ela é considerada menos comum que os outros dois tipos de meningite (viral e bacteriana) e não é transmitida de pessoa para pessoa.

Sintomas da meningite fúngica

Segundo o Meningitis Research Foundation, os principais sintomas ligados à doença são:

Febre;

Vômito;

Dor de cabeça intensa;

Torcicolo (menos comum em crianças pequenas);

Sensibilidade à luz;

Convulsões;

Confusão/delírios; e

Sonolência.

