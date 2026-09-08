A- A+

Internacional Menino adota filhote encontrado na estrada e família descobre condição rara do animal Após adoção, veterinário explica à família o que torna o pequeno cachorro diferente dos outros

O cantor e influenciador Carlos Calderón, conhecido como “El Shulo”, do México, foi surpreendido, junto à sua família, por um cachorro ainda filhote abandonado na estrada. Em um vídeo gravado e publicado nas redes sociais, ele mostra seu filho pegando o animal no colo.

Preocupado, Calderón pediu que a criança soltasse o cão, para que não fosse mordido. A criança, no entanto, insistiu em continuar com o filhote. O fim do vídeo não mostra o animal se tornando pet da família, mas em novas atualizações o pai do menino mostra suas tentativas de convencer a mãe a deixar o cachorro ficar com eles.

“Isso é um coiote?”, questionou ela.

Ainda que com dúvida sobre a origem do animal, a mãe concordou com a entrada do filhote para a família respondendo que onde comem dois comem três. E, dada a adoção oficial do animal, decidiram levá-lo a um veterinário.

Segundo o médico, o cachorro, nomeado de Bolt, não era um coiote. Na verdade, ele era apenas um filhote albino e surdo. A descoberta ficou visível após o primeiro banho: ao invés de pelos cinzas, sua verdadeira cor era branca. A família também foi informada que a condição é rara, e precisa de acompanhamento veterinário ao longo da vida do animal.



Novas atualizações feitas pelo cantor mostram a família reunida com o novo integrante, que passa bem e não voltará para as ruas.

Veja também