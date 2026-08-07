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Recuperação Menino que teve perna amputada após ataque de tubarão coloca prótese João Lucas recebeu alta hospitalar no início de julho, após mais de um mês de internação por conta de uma mordida de tubarão

No dia que completou um mês da alta hospitalar após ser mordido por um tubarão-cabeça-chata e ter a perna esquerda amputada no fim de maio deste ano, na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), o jovem João Lucas Castor Nemezio Sales, de 11 anos, começou a fase de adaptação à prótese.



O menino João Lucas Castor Nemezio Sales, de 11 anos, que teve a perna esquerda amputada após um ataque de tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, começou a adaptação à prótese.



Nas redes sociais, a clínica ortopédica onde a criança é acompanhada no processo de reabilitação postou um vídeo onde é possível João Lucas dandos os primeiros passos e fazendo exercícios.



João Lucas teve a perna esquerda amputada e também sofreu uma fratura na mão esquerda. A área onde ocorreu o incidente não é proibida para banho, apesar disso, há uma placa que indica o perigo de ataque de tubarão.

Segundo o pai do garoto, Lucas Nemezio, o menino morava em um imóvel sem adaptação e precisou mudar de endereço. A família organizou uma vaquinha virtual para comprar a prótese da perna em uma clínica na Zona Sul do Recife. O equipamento custou R$ 61 mil.

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