Um menino de 1 ano e 3 meses morreu, na segunda-feira (8), após ser atropelado de forma acidental pelo pai. O caso aconteceu na cidade de Iguaraci, no Sertão de Pernambuco, localizada a cerca de 358 quilômetros do Recife.

Segundo informações da TV Asa Branca, o pai da criança fez uma manobra e atropelou acidentalmente o filho ao dar ré no veículo.

O menino chegou a ser encaminhado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Uma perícia foi feita no local do acidente.

A Polícia Civil de Pernambuco registrou o caso como homicídio de trânsito culposo quando não há a intenção de matar. "O fato segue em apuração pela Delegacia de Iguaraci", afirmou a corporação.

