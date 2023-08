A- A+

Zona Norte Menino de 10 anos é agredido por colegas em colégio no Recife; instituição adotará protocolo interno Caso aconteceu na quarta-feira (23), no Colégio Boa Viagem (CBV), no bairro da Tamarineira

O Colégio Boa Viagem (CBV) divulgou, nesta sexta-feira (25), que adotará um protocolo interno, além de medidas disciplinares e educativas, após relatos de agressões contra um estudante de 10 anos em uma de suas unidades.

O caso aconteceu na quarta-feira (23), na instituição de ensino do bairro da Tamarineira, na Zona Norte do Recife. Os agressores seriam seis alunos da mesma série.

De acordo com o pai da vítima, após o ocorrido, o menino precisou ser levado para uma emergência por apresentar dores nas regiões do ânus, bexiga, antebraço e pernas.

"Infelizmente, na última quarta-feira, ocorreu uma situação que envolve violência entre alunos da escola e com a qual não compactuamos como instituição. Asseguramos que o assunto está sendo tratado com a devida atenção e cuidado", informou o CBV.

O colégio disse, ainda, estar em contato com as famílias de todos os estudantes que participaram do incidente e que se solidariza com os familiares da vítima.

Ainda segundo relatos do pai, a criança, que possui diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), já sofreu bullying na escola em outras ocasiões.

A ocorrência de lesão corporal foi registrada na Delegacia da Mulher, do bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso.

"Reiteramos nossa posição inequívoca contra qualquer forma de violência. Por meio dos nossos programas e projetos, cultivamos em nossos alunos o respeito ao próximo, a colaboração, a empatia e outras habilidades e valores que contribuem para a formação de um ser humano integral", afirmou a instituição de ensino.



Confira nota do Colégio Boa Viagem na íntegra:

"O CBV é uma instituição de ensino com 56 anos de história, que preza pelo acolhimento dos alunos e das suas famílias e que busca a criação de laços fortes com toda a comunidade escolar. Estamos sempre de portas abertas para todos.

Reiteramos nossa posição inequívoca contra qualquer forma de violência. Por meio dos nossos programas e projetos, cultivamos em nossos alunos o respeito ao próximo, a colaboração, a empatia e outras habilidades e valores que contribuem para a formação de um ser humano integral.

Infelizmente, na última quarta-feira, 23/08, ocorreu uma situação que envolve violência entre alunos da escola e com a qual não compactuamos como instituição. Asseguramos que o assunto está sendo tratado com a devida atenção e cuidado.

Estamos em contato com as famílias de todos os estudantes que participaram do incidente, adotando medidas disciplinares e educativas. Nos solidarizamos com a família do nosso aluno que viveu a situação em questão, buscando oferecer o apoio necessário. Enquanto educadores, nosso objetivo é favorecer a reflexão, a mudança de atitude e a sensibilização.

Entendemos, como aprendizado, que devemos intensificar, ainda mais, as ações de valorização e respeito ao próximo. Por isso, um protocolo interno está em desenvolvimento, somando novos programas e atividades àquelas já em andamento, para que casos semelhantes não ocorram novamente. Ao longo da próxima semana, essas ações já começarão a ser implantadas. Encorajamos cada família a conversar com seus filhos para que possamos cultivar um ambiente escolar harmonioso e acolhedor.

Estamos à disposição de toda a comunidade escolar CBV para a realização de atendimentos individuais."

