ALERTA Menino de 10 anos é internado após beber 6 garrafas de água em menos de uma hora; entenda Rins de Ray Jordan não conseguiram lidar com a quantidade de líquido que entrava em seu corpo, resultando em níveis de sódio criticamente baixos no sangue

Um menino de 10 anos da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, foi parar no hospital com risco de morte após beber cerca de seis garrafas de água em menos de uma hora. Ray Jordan estava brincando com os primos em um dia extremamente quente, comemorando o feriado de 4 de julho, quando sentiu sede e foi beber água, porém, pouco tempo depois, segundo os pais do garoto, ele começou a apresentar sintomas “perturbadores”.

“Ele não conseguia controlar a cabeça, os braços ou qualquer coisa', disse Jeff Jordan, pai do menino. "Suas funções motoras desapareceram”. Não ficou claro qual era o tamanho das garrafas de água que Ray bebeu.

Conforme a realidade da situação se estabeleceu, os pais acrescentaram que Ray estava aparentemente se deteriorando e ele “quase parecia que estava drogado, bêbado ou até mesmo deficiente mental”.

No hospital, os médicos disseram que o garoto estava tendo uma “intoxicação por água”, que é quando os rins não conseguem lidar com uma grande quantidade de água que entra de uma só vez, resultando em níveis de sódio criticamente baixos no sangue.

"Eles estavam dando a ele algo para ajudá-lo a urinar o máximo possível para tirar esses fluidos porque estava inchando ao redor de seu cérebro, era por isso que sua cabeça estava doendo tanto", acrescentou Stacey, mãe do menino.

Depois de alguns procedimentos adicionais, incluindo a regulação de seu sangue com níveis renovados de sódio e potássio, Stacey diz que Ray acordou ainda muito confuso, não lembrando onde estava ou o que tinha acontecido.

O garoto, felizmente, se recuperou por completo e está bem. Os pais, agora, querem alertar outros que não conhecem os perigos a serem observados. O casal também insistiu que a crise poderia ter sido evitada trocando a água por isotônicos.

As autoridades de saúde recomendam alternar entre água e bebidas isotônicas em dias quentes para combater a desidratação, porque os eletrólitos nas bebidas esportivas não diluem os níveis de sódio no sangue.

Calor acima da média

O estado da Carolina do Sul tem enfrentado altas temperaturas, variando entre os 27ºC e 35ºC, o que pode contribuir para a desidratação. A combinação de altas temperaturas e umidade faz com que a sensação térmica seja de 40ºC a 43ºC.

