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SAÚDE Menino de 11 anos morre de raiva após morcego pousar em seu rosto; conheça as formas de transmissão Uma vez que os sintomas começam a aparecer, a infecção viral tem uma taxa de sobrevivência de quase zero

Um menino de 11 anos de Ontário, Canadá, morreu de raiva após contato com um morcego que não deixou marcas aparentes de mordida ou arranhão. Segundo os relatos médicos, o garoto acordou com o morcego pousado sobre sua boca e nariz.

Dezenove dias depois, ele foi levado ao pronto-socorro com sintomas que incluíam vômitos e uma sensação de formigamento no rosto. Os sintomas progrediram no dia seguinte, incluindo outros sinais neurológicos, como fala arrastada, e seu quadro clínico piorou após sua internação no hospital.

“Quando vimos o paciente na [unidade de terapia intensiva pediátrica], suspeitamos fortemente de raiva, devido à exposição a morcegos e às características neurológicas típicas”, escreveu a equipe médica.

A raiva está entre as doenças mais mortais conhecidas pela humanidade. Uma vez que os sintomas começam a aparecer, a infecção viral tem uma taxa de sobrevivência de quase zero, o que significa que os médicos têm pouquíssimo a oferecer além de cuidados paliativos.

O período de incubação é normalmente de 2 a 3 meses, mas os sintomas podem demorar muito mais para aparecer. Eles incluem febre e sensação de formigamento ou coceira no local da exposição, progredindo para ansiedade, confusão, agitação, alucinações e hidrofobia (medo intenso de água).

Dados do governo canadense mostram que todos os casos de raiva em humanos no país desde 1967 foram transmitidos por morcegos. Mordidas e arranhões de morcego podem ser extremamente pequenos e difíceis de ver, então você pode nem perceber que está em risco.

O órgão ainda recomenda que qualquer pessoa com possível exposição à raiva siga quatro passos simples:

Remova qualquer roupa que possa ter sido contaminada com saliva de animais, tecido cerebral ou fluidos do sistema nervoso.

Limpe bem qualquer ferida com água e sabão e lave-a com água por pelo menos 15 minutos. Se um morcego tocou sua pele, lave a área mesmo que não veja nenhum arranhão ou mordida.

Recolha quaisquer dados de contacto do dono do animal, se aplicável.

Se for seguro e viável fazê-lo, confine o animal em um cômodo.

O paciente deve procurar atendimento médico imediatamente para saber se precisa de PEP (profilaxia pós-exposição), uma série de vacinas contra a raiva administradas em intervalos regulares durante um período de cerca de duas semanas após a exposição, é extremamente eficaz na prevenção da infecção pela raiva.

A equipe médica afirmou que o garoto canadense demorou para procurar ajuda porque não foi observada nenhuma mordida óbvia. Eles chegaram a realizar outros exames para doenças comuns, mas deram negativo. Tentou-se algum tratamento, mas, como na grande maioria dos casos de raiva sintomática, já era tarde demais.

“Os tratamentos de suporte à vida foram suspensos no 17º dia de internação, e ele faleceu em paz, cercado por sua família”, disse a equipe.

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