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RMR Menino desaparecido que motivou protesto em Olinda é achado horas depois: "Graças a Deus está bem" Igor Gabriel da Silva Monteiro estava desaparecido desde às 10h da segunda-feira (17), e havia sido visto por último na 1ª Travessa da Rua das Mangueiras, em Paulista

Igor Gabriel da Silva Monteiro, menino de 11 anos, foi encontrado na noite da segunda-feira (17) na orla de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O garoto estava desaparecido desde 10h do mesmo dia, e havia sido visto por último na 1ª Travessa da Rua das Mangueiras, no bairro da Tabajara, em Paulista, também na RMR.

Na noite de segunda, familiares e amigos do menino interditaram os dois trechos da PE-15, em protesto por maior agilidade no caso. Os manifestantes colocaram fogo nos dois sentidos da via, impedindo a passagem de veículos no sentido de Olinda e Paulista.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio de nota, confirmou que a criança foi localizada por populares. Além disso, informou que, desde o registro do Boletim de Ocorrência, na tarde do mesmo dia, mobilizou suas forças de segurança para encontrar o garoto.

"A Polícia Civil de Pernambuco reforça que não existe um prazo ou tempo mínimo de espera para o registro do desaparecimento de uma pessoa, seja criança, adolescente ou adulto. Não é necessário aguardar 24 horas para comunicar o desaparecimento e registrar o Boletim de Ocorrência, e a comunicação deve ser feita o mais rapidamente possível, para que as forças de segurança possam iniciar imediatamente as buscas e demais procedimentos de investigação", completou a corporação.

"Graças a Deus está bem"

À Folha de Pernambuco, a tia de Igor, Elenice Viana, afirmou que o garoto está bem e foi encontrado por um popular, que contatou a família.

"Ainda não sei como ele foi encontrado ou como foi parar lá, porque estava com muita dor de cabeça ontem e fui medicada. Vou saber de tudo hoje. Ele estava com um rapaz, que o encontrou. Ele fez algumas perguntas para ele, e Igor passou o número da mãe. Então ele ligou e a mãe foi buscá-lo", contou.

Ainda segundo a tia, a localização do menino chega como um grande alívio para a família.

"Graças a Deus ele está bem e vivo. Estávamos todos pensando que pudesse ter morrido. Ficamos muito preocupados, mas estamos mais tranquilos agora", contou.

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