A- A+

MUNDO Menino de 12 anos confessa atos de violência no Reino Unido Ao se declarar culpado, ele será condenado sem julgamento e permanecerá detido por enquanto

Um menino de 12 anos, considerado o mais jovem envolvido nos recentes distúrbios no Reino Unido, admitiu perante um juiz, nesta segunda-feira (12), que cometeu atos de violência durante duas manifestações anti-imigração em Manchester, no norte da Inglaterra.

O menino confessou no tribunal de Manchester que participou do ataque a um ônibus em frente a um hotel que abrigava migrantes no dia 31 de janeiro, atacou uma vitrine de uma loja de cigarros e atirou um projétil contra a polícia em 3 de agosto.

Ao se declarar culpado, ele será condenado sem julgamento e permanecerá detido por enquanto.

Embora os atos de violência racista e islamofóbica que afetaram o país durante uma semana tenham acalmado, centenas de pessoas que realizaram ataques e autores de publicações online consideradas incitadoras ao ódio continuam a comparecer em tribunal.

Outro menino de 12 anos comparecerá nesta segunda-feira em Liverpool (noroeste) por atos de violência.

Andy Preston, prefeito de Middlesbrough (nordeste), onde ocorreram os atos de violência, considerou este fim de semana que “90% dos danos foram causados por jovens britânicos brancos que procuravam fortes sensações e adrenalina (…) sem motivações ideológicas”.

No total, mais de 900 pessoas foram presas e 450 acusadas após distúrbios durante os quais mesquitas e abrigos de migrantes foram atacados.

Isto depois de circularem rumores online sobre a origem de um suspeito de um ataque com faca que matou três meninas em 29 de julho em Southport (noroeste).

Veja também

CUIDADOS Gosta de ficar sem calcinha e sem cueca? Veja as vantagens e riscos para a saúde