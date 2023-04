A- A+

Uma criança de 12 anos foi apreendida, na segunda-feira (10), após simular um ataque a uma escola no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife.

O caso aconteceu na Escola Luis de Camões, da rede estadual. Segundo relatos, o menino não estava armado e não chegou a atacar outras pessoas.

De acordo com testemunhas, a criança fazia ameaças de morte pelas redes sociais e mantinha um perfil no Instagram com ameaças. Moradores da comunidade acionaram a Polícia Militar.

"O pai da criança é uma pessoa do bem. Ele disse que era uma brincadeira de mau gosto feita pelo filho, mas que não concordava com os atos do menino", disse o líder comunitário Wilson Lapa.

Veja também

VSR Vírus sincicial respiratório: sem vacina, especialistas alertam para urgência na prevenção da doença