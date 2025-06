Menino de 12 anos morre no México após infecção grave transmitida por piolhos

A- A+

Um menino de 12 anos morreu no México após contrair uma infecção bacteriana grave transmitida por piolhos.Amador Flores Vargas, morador de Sabinas, no estado de Coahuila, foi levado ao hospital com febre alta e desidratação severa.



Exames revelaram uma infecção por rickettsiose, doença causada por bactérias transmitidas por parasitas como piolhos, pulgas e carrapatos. O quadro já estava avançado quando o menino deu entrada no Hospital Materno-Infantil de Coahuila.

De acordo com a direção do hospital, o menino apresentava sinais graves de falência hepática, alterações na produção de plaquetas e sepse. Mesmo com a administração de antibióticos, o estado de saúde de Amador piorou rapidamente e ele morreu no dia 2 de junho.

A gravidade e a raridade do caso levaram as autoridades de saúde a instalarem um cordão sanitário no bairro onde Amador morava. Equipes especializadas de controle de pragas estão vasculhando a região para evitar novos casos de infestação e conter a disseminação da doença.

Especialistas alertam para os sintomas da rickettsiose, que incluem febre persistente, manchas na pele, dores musculares e mal-estar geral. A infecção pode ser letal se não for tratada a tempo. A população local foi orientada a procurar atendimento médico imediato em caso de sintomas suspeitos ou contato recente com parasitas.

