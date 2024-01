A- A+

Um menino de 2 anos foi encontrado morto em uma caixa d'água, no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, no último dia de 2023, o domingo (31). Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a causa da morte será apurada por inquérito policial, instaurado pela 7ª Delegacia Seccional de Olinda.

A morte foi registrada pela corporação como "a esclarecer". A mãe do menino, identificado como Vítor da Conceição do Nascimento, relatou ter encontrado o corpo dele na caixa d´água.

O menino chegou a ser socorrido e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). "Apesar do esforço da equipe multidisciplinar de saúde, a criança não resistiu", disse a Polícia Civil.

O corpo do menino foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro, área central da capital pernambucana.



"Outras informações poderão ser repassadas após a conclusão dos fatos", concluiu a Polícia Civil.

