Menino de 2 anos é socorrido de helicóptero após consumir remédio controlado em dose 36 vezes maior

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Um menino de 2 anos foi socorrido às pressas de helicóptero após consumir um medicamento controlado em uma dose 36 vezes maior do que toma regularmente e apresentar sinais de intoxicação.



O caso aconteceu na cidade de Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na última sexta-feira (6). Após o ocorrido, a criança foi levada pela família para uma unidade de saúde de Igarassu, também na RMR.



Em entrevista ao g1, a mãe do garoto, Maria Hozana Silva Fagundes, afirmou que a criança tem diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e ingeriu, acidentalmente, uma superdosagem do medicamento.



"Pegou a medicação sem eu ver e bebeu metade de um frasco. Só que ele toma seis gotas ao dia e tomou 36 vezes a mais", explicou a mãe.

Ainda segundo Maria Hozana, o menino apresentou uma parada cardíaca, precisou ser sedado e transferido ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que foi acionada pela central de regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para realizar o resgate aeromédico com o uso de helicóptero.



"Após ser estabilizada, a criança foi embarcada na aeronave e em sete minutos chegou ao Campo do Derby, na área central do Recife. De lá, seguiu na ambulância do Samu para receber atendimento especializado no Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Pernambuco (CIATox-PE), do Hospital da Restauração", afirmou a PRF.



Em nota, o HR informou que o paciente recebeu alta hospitalar no último sábado (7). Já a mãe ressaltou que o filho foi liberado sem sequelas e está bem, em casa.

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