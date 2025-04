A- A+

SAÚDE Menino de 2 anos perde a visão de um olho após beijo de pessoa com herpes labial Bactéria se alojou na córnea e causou danos irreversíveis, a ponto de formar um buraco de 4 mm no olho

O pequeno Juwan, de 2 anos, perdeu a visão do olho esquerdo depois de ter sido infectado com herpes labial após receber um beijo de uma pessoa que estava com a doença. A bactéria começou a se desenvolver no olho da criança, que mora na Namíbia, sete meses atrás e agora ele está esperando por uma complexa operação para salvá-lo.

Os primeiros sintomas apareceram quando ele tinha um ano e quatro meses, e apresentava uma infecção ocular persistente, para a qual os tratamentos com antibiótico não apresentavam resultados positivos. O quadro piorou até que um especialista conseguiu fazer o diagnóstico: Juwan tinha o vírus do herpes simples (HSV) alojado em um dos seus olhos.

O herpes labial é uma doença altamente contagiosa que pode ser transmitida pelo contato com saliva, pele ou até mesmo objetos contaminados. Embora geralmente apareça nos lábios ou ao redor da boca, nesse caso ela se desenvolveu em uma área incomum e extremamente delicada: a córnea.





Mãe ficou indignada com diagnóstico

A mãe, Michelle Saaiman, disse ter achado que era "uma pegadinha de 1º de abril" atrasada quando um médico disse que seu bebê havia contraído herpes no olho por um beijo. Não se sabe ao certo quem transmitiu o vírus, mas Michelle admite que, em um primeiro momento, ela e o marido reagiram com indignação.

"No início, ficamos muito irritados. Meu marido e eu ficamos com raiva de quem foi egoísta o suficiente para beijar meu filho no rosto com febre ativa. Os beijos nascem do amor. Então, quem quer que tenha lhe dado isso, tenho certeza de que não queria machucá-lo", disse ela.

Durante várias semanas, os profissionais de saúde tentaram interromper a infecção com a ajuda de especialistas de Nova York, que recomendaram um medicamento específico. Entretanto, quando o tratamento começou a fazer efeito, o dano à córnea já era irreversível.

Olho começou a 'derreter'

A deterioração progressiva fez com que o menino perdesse completamente a sensibilidade e a visão no olho afetado. O dano foi tão grave que se formou um buraco de quatro milímetros.

"O gel que o protegia evaporou e ressecou o olho", contou Michelle ao Metro, explicando como o olho do filho literalmente começou a derreter devido à falta de lubrificação natural.

Desde então, o menino tem enfrentado infecções recorrentes nessa área e os médicos alertaram que há um risco latente de que ele possa perder o olho de forma permanente.

Tratamento complexo

Dada a gravidade do caso, seus pais decidiram levá-lo de avião para a Cidade do Cabo, na África do Sul, onde um especialista realizou uma cirurgia de enxerto de âmnio. No procedimento, as pálpebras da criança também foram costuradas para proteger a córnea.

Os médicos planejam uma segunda cirurgia em abril, que deverá transferir os nervos de uma de suas pernas para o olho afetado. Se essa operação for bem-sucedida, Juwan poderá se submeter a um transplante de córnea em 2026, o que lhe daria a possibilidade de recuperar parcialmente a função ocular.

Michelle, que é advogada, compartilhou sua tristeza com o sofrimento do filho. “Não é justo que um ser humano tão pequeno tenha que passar por tudo isso”, disse ela. A família recorreu ao crowdfunding para cobrir os altos custos médicos, cirurgias e viagens ao exterior.

Veja também