SOCORRO Menino de 3 anos com quadro de convulsão é socorrido de helicóptero de Caruaru ao Recife Criança foi transferida para receber atendimento especializado no Hospital da Restauração, no bairro do Derby

Um menino de 3 anos precisou ser socorrido de helicóptero entre Caruaru, no Agreste de Pernambuco, e o Recife, na tarde desse domingo (8), por conta de um quadro de convulsão.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que conduziu o transporte, a criança estava internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Salgado, em Caruaru. O menino foi transferido para receber atendimento especializado no Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central da capital pernambucana.

"Por volta das 12h20, a central de regulação do Samu acionou a equipe aeromédica ao receber a informação de que uma criança apresentou uma crise convulsiva, após três dias de sintomas gripais e febre alta", explicou a PRF.

Ainda na unidade de saúde, o menino chegou a ser intubado devido a um quadro de insuficiência respiratória. Após ser estabilizada, a criança foi embarcada no helicóptero e em 35 minutos chegou ao destino.

Não há informação sobre o estado de saúde atual da criança.

