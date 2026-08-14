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RECIFE Menino de 3 anos está em estado grave na UTI do Procape após picada de escorpião em escola, diz mãe De acordo com a mãe da criança, a picada do escorpião causou uma lesão no coração e no pulmão do pequeno André Luiz

É grave o estado de saúde do menino de três anos picado por um escorpião na escola onde estuda, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

A criança está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Professor Luiz Tavares (Procape), na área central do Recife.

O caso aconteceu no último dia 4 de agosto e envolveu o menino André Luiz Souza Guimarães Lopes. Em entrevista à Folha de Pernambuco, a mãe dele, Letícia Souza, relatou que soube da picada por ligação da unidade de ensino da rede privada.

"Ele foi picado na mão esquerda. A escola me ligou e a gente o levou ao Hospital de Igarassu. De lá, ele foi transferido para o Hospital da Restauração, onde tomou o soro antiescorpiônico no mesmo dia e foi entubado na UTI", relatou Letícia.

Ainda de acordo com a mãe da criança, a picada do escorpião causou uma lesão no coração e no pulmão do pequeno André Luiz, que foi novamente transferido na última sexta-feira (7), desta vez para o Procape, referência em cardiologia.

André Luiz Souza Guimarães Lopes foi picado por um escorpião e está em estado grave | Foto: Cortesia

"Não tem previsão de alta da UTI. Ele foi extubado na quarta-feira (12) de manhã e está fazendo acompanhamento através de um holter para verificar a frequência cardíaca que subiu novamente e saber se pode ser uma arritmia", informou Letícia Souza.

Ainda segundo a mãe, os médicos investigam se a alteração cardíaca foi provocada pela lesão ou pelo longo período em que o garoto passou sedado.

"Ele já abre o olho, mas ainda não fala, não expressa muita reação. A gente acredita que isso é da sedação. O estado de saúde dele ainda é grave e a gente está vivendo um dia de cada vez. Estamos aguardando os próximos dias para ver como será a evolução dele", relatou.

A mãe da criança informou que a escola conseguiu capturar o escorpião que picou o menino e afirmou que a unidade de ensino estava dedetizada. "Infelizmente, eles estão em época de reprodução", destacou Letícia Souza.



O que diz a escola

Em nota, a unidade de ensino onde o caso aconteceu informou que realizou os primeiros atendimentos no ambiente escolar enquanto a direção entrava em contato com a família. Afirmou também que a criança relatou ter sido picada por um "bicho" e que, no primeiro momento, o animal não foi identificado.

"Paralelamente, nossa equipe se mobilizou para identificar o animal. Após a procura, encontramos um escorpião no ambiente escolar e, imediatamente, enviamos uma fotografia para a mãe de André Luiz", afirmou a escola, ressaltando que a dedetização estava em dia.

"Ainda assim, após o ocorrido, realizamos um novo reforço na dedetização de todo o ambiente escolar, como medida preventiva e de segurança. Desde o ocorrido, a escola vem prestando apoio e se solidarizando constantemente com a família. Continuamos em oração e torcendo para que André Luiz se recupere plenamente o mais breve possível", ressalta a nota da escola [confira íntegra ao final do texto].



Período de atenção

Segundo o diretor-geral de Vigilância Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), Eduardo Bezerra, os meses de julho, agosto e setembro são marcados pelo aumento na incidência de picadas de escorpião em Pernambuco.



O especialista aponta que, durante o período mais chuvoso, os escorpiões podem deixar os locais onde costumam permanecer em busca de abrigo. "Em épocas mais chuvosas, os escorpiões ficam desalojados e acabam saindo por conta dessa exposição à chuva", explicou Eduardo Bezerra.



A mudança no comportamento costuma ser percebida a partir de julho e se estender até setembro, período de maior reprodução do animal e incidência de picadas em humanos, quando o escorpião injeta sua peçonha através do ferrão.



O Ministério da Saúde aponta que as manifestações comuns após a picada são sudorese profusa, agitação psicomotora, tremores, náuseas, vômitos, sialorreia, hipertensão ou hipotensão arterial, arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca congestiva, edema pulmonar agudo e choque.



Dados

Segundo a SES-PE, de janeiro a junho deste ano, foram registrados 9.125 casos de picadas de escorpiões em Pernambuco. No mesmo período do ano anterior, o acumulado foi de 9.219 casos.



A pasta também divulgou os números registrados ao longo de todo o ano de 2025 e de 2024. De janeiro a dezembro do ano passado, foram contabilizadas 19.608 picadas de escorpiões. Número superior aos 15.844 registrados em 2024.

Orientações

A orientação é para que a população mantenha os cuidados, principalmente porque crianças e idosos são considerados mais vulneráveis. Nesses grupos, a picada pode evoluir para um quadro mais grave.

"Eles são mais vulneráveis e o veneno pode levar a óbito. Normalmente, em adultos, o veneno não é letal. É extremamente raro que haja óbito. O primeiro passo é ir imediatamente na unidade de saúde mais próxima, que fará a avaliação", orientou.

Eduardo Bezerra afirma que a dor da picada é muito intensa, e orienta que não devem ser utilizados medicamentos por conta própria ou soluções caseiras na tentativa de aliviar os sintomas.



Na maioria dos casos em que a vítima é um adulto, o atendimento é realizado na própria unidade de saúde, com o uso de medicamento analgésico para o controle da dor.

Período é de maior reprodução do animal e de incidência de picadas em humanos | Foto: Miva Filho/SES-PE/Divulgação

Já crianças e idosos precisam de uma avaliação mais cuidadosa devido ao maior risco de agravamento. Quando necessário, o paciente é encaminhado para atendimento especializado e poderá receber o soro antiescorpiônico.



Atualmente, tal atendimento é realizado no Hospital Geral de Areias (HGA), na Zona Oeste do Recife, para onde o paciente pode ser encaminhado após uma primeira avaliação na unidade de saúde.



Prevenção

Entre as formas de prevenir a presença de escorpiões, o Ministério da Saúde orienta acondicionar lixo domiciliar em sacos plásticos ou outros recipientes que possam ser mantidos fechados. O objetivo é evitar baratas, moscas ou outros insetos que fazem parte da alimentação dos escorpiões.



Também é recomendado manter jardins e quintais limpos, evitar o acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo doméstico e materiais de construção nas proximidades das casas. Sacudir e examinar roupas e sapatos antes de usá-los e evitar colocar as mãos sem luvas em buracos também integram os cuidados preventivos.



Confira a nota da escola na íntegra

"Nossa escola está há 25 anos em funcionamento, e nossa prioridade sempre foi e sempre será o bem-estar, a segurança e a integridade de nossas crianças.

Infelizmente, estamos profundamente tristes com o incidente ocorrido com nosso aluno André Luiz em nosso ambiente escolar.

Na nota de esclarecimento anteriormente publicada, ao mencionarmos que a escola “prestou os primeiros socorros de forma imediata”, referimo-nos aos primeiros atendimentos realizados no próprio ambiente escolar, enquanto a direção entrava em contato com a família.

Naquele momento, ainda não havíamos identificado qual animal teria causado a picada, pois a criança apenas havia relatado que teria sido picada por um “bicho”. Logo após, a mãe e o avô chegaram à escola e levaram André Luiz para atendimento hospitalar.

Paralelamente, nossa equipe se mobilizou para identificar o animal. Após a procura, encontramos um escorpião no ambiente escolar e, imediatamente, enviamos uma fotografia para a mãe de André Luiz.

Ressaltamos que nossa escola estava com a dedetização em dia. Ainda assim, após o ocorrido, realizamos um novo reforço na dedetização de todo o ambiente escolar, como medida preventiva e de segurança.

Desde o ocorrido, a escola vem prestando apoio e se solidarizando constantemente com a família. Continuamos em oração e torcendo para que André Luiz se recupere plenamente o mais breve possível.

Cada criança que passa por nossa escola é muito especial para nós. São crianças que acolhemos, cuidamos e amamos como filhos que nasceram em nossos corações.

Agradecemos o apoio, a compreensão e a confiança dos pais e de toda a nossa comunidade escolar.

À família de André Luiz, especialmente à sua mãe, uma mãe guerreira, desejamos força, fé e esperança. Que Deus abençoe, proteja e restaure a saúde de André Luiz.

Seguimos unidos em oração pela sua recuperação. ".

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