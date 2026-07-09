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Crime Menino de 3 anos morre espancado pelo próprio pai no RS Em depoimento à polícia, o pai da criança assumiu a autoria da agressão e alegou que teria agredido o menino após ele se recusar a lhe dar "bom dia"

Morreu na noite desta quarta-feira (8) o menino de 3 anos que teria sido espancado pelo próprio pai após se recusar a lhe dar "bom dia". A informação do óbito da criança, chamada Oliver, foi confirmada pela polícia ao Estadão.

O caso aconteceu no último domingo (5) em Viamão, no Rio Grande do Sul. A criança estava internada desde então na unidade de terapia intensiva (UTI) pediátrica do Hospital de Pronto Socorro, em Porto Alegre.

O pai do menino, um missionário religioso norte-americano de 33 anos, está preso desde domingo. Já a mãe de Oliver foi presa nesta quinta-feira (9). O Estadão não conseguiu contato com a defesa dos pais da criança.

Em depoimento à polícia, o pai da criança assumiu a autoria da agressão e alegou que teria agredido o menino após ele se recusar a lhe dar "bom dia".

O homem disse, ainda em depoimento, ter desferido socos no peito e do abdômen de Oliver, além de ter batido com a cabeça do menino contra o chão.

"Foram agressões brutais. A criança estava com muitas marcas", disse ao Estadão a delegada Luana Tamiozzo Medeiros, responsável pela investigação. O homem deve responder por homicídio duplamente qualificado.

Presa preventivamente nesta quinta-feira, 9, a mãe da criança estaria em outro cômodo no momento da agressão e não teria presenciado as agressões, segundo depoimento do pai.

Ainda assim, a polícia ainda apura eventual participação direta dela no crime - os investigadores buscam esclarecer, por meio de perícia, se a mãe também praticou agressões contra o menino. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

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