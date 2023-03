A- A+

RIO DE JANEIRO Menino de 4 anos morre após cair de prédio na Zona Oeste do Rio de Janeiro Criança estava com uma tia, que teria deixado a janela aberta por causa do calor; polícia investiga

Um menino de 4 anos morreu, na madrugada desta terça-feira, após cair do quarto andar de um edifício na Rua Arari, na comunidade do Conjuntão, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Ele chegou a ser levado para o Hospital municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste, mas não resistiu.

De acordo com o 14º BPM (Bangu), o menino estava com uma tia. Ela alegou que havia deixado a janela da sala aberta por causa do calor e foi dormir com a criança. Por volta das 4h, a mulher foi acordada por vizinhos, que contaram a ela sobre a queda do sobrinho. O garoto foi levado ao hospital por eles.



A tia foi encaminhada para a 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado. A Polícia Civil informou, em nota, que agentes da delegacia foram para o prédio na manhã desta terça e que uma perícia é realizada no local.

