POLÍCIA Menino de 4 anos morre após ser atropelado por caminhão desgovernado que fazia mudança em Paulista O condutor do veículo, um homem de 42 anos, foi conduzido à delegacia

Um menino de 4 anos morreu após ser atropelado por um caminhão desgovernado no bairro de Jardim Paulista, no município de Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR).

O caso aconteceu nessa terça-feira (20). De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o condutor do caminhão, um homem de 42 anos, fazia um serviço de mudança no bairro quando atingiu o menino.

"A criança não resistiu. O homem se apresentou à delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. As investigações seguem até o esclarecimento total do ocorrido", completou a polícia.



De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o motorista se apresentou à delegacia "com medo de lixamento por parte da população". A corporação isolou a área até a chegada dos órgãos competentes.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o momento do acidente. No vídeo, o caminhão desce desgovernado pela rua e atinge o menino. O veículo também atinge um carro que estava estacionado na rua e assusta mais moradores da área, que correm para também não serem atropelados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado ao local, às 20h58. O corpo do menino, no entanto, já havia sido removido pelos Bombeiros.

