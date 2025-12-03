A- A+

RMR Menino de 5 anos cai de altura de 2 m em casa no Cabo e é socorrido de helicóptero para o Recife De acordo com a PRF, o garoto sofreu traumatismo cranioencefálico

Uma criança de 5 anos foi resgatada de helicóptero no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), nessa terça-feira (2), após sofrer traumatismo cranioencefálico. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o menino teria caído de uma altura de 2 metros em casa.

O resgate foi feito pela PRF e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Metropolitano Recife, por volta das 14h.

O menino foi, segundo a PRF, devidamente estabilizado no campo do Sesi do Cabo de Santo Agostinho, e depois socorrido para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife. A criança foi transportada em cerca de 10 minutos.

Em contato com a Folha de Pernambuco, o HR informou que o garoto "passou por exames, foi avaliado por equipe multidisciplinar e segue internado". O quadro é estável e ele está em observação.

