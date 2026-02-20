A- A+

Acidente Menino de 5 anos é socorrido por helicóptero de Caruaru para o Recife após traumatismo no tórax A criança foi transferida pela PRF e Samu para receber atendimento especializado no Recife

Uma criança de 5 anos foi socorrida de helicóptero nesta sexta-feira (20), após sofrer um traumatismo no tórax, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A suspeita é de que o menino tenha caído do segundo andar de um prédio.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o estado de saúde da criança exigia a transferência imediata para uma unidade de referência em traumas de alta complexidade.

O menino foi entubado, estabilizado pela equipe médica e, em seguida, embarcado na aeronave.

A operação contou com a atuação conjunta da PRF e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A criança foi transferida do Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, para o Hospital da Restauração, localizado no bairro do Derby, área central do Recife.

Após o pouso na capital pernambucana, o paciente foi encaminhado de ambulância até a unidade hospitalar, onde passou a receber o atendimento especializado.

