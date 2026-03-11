Menino de 5 anos morre após se afogar em Capoeiras, no Agreste
De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a criança "foi retirada das águas por um conhecido, e levada ao hospital, mas não resistiu e foi a óbito"
Um menino de 5 anos morreu após se afogar na manhã dessa segunda-feira (9) em Capoeiras, no Agreste de Pernambuco.
De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a criança "foi retirada das águas por um conhecido, e levada ao hospital, mas não resistiu e foi a óbito".
Leia também
• Equipes de Pernambuco conquistam vagas para competições internacionais de robótica
• Política de Tarifa Zero no transporte coletivo de Pernambuco será discutida em audiência pública
• Pernambuco oferta mais de 17 mil vagas em cursos gratuitos de tecnologia; saiba quem pode participar
O garoto foi identificado como Jonatan Severiano da Silva. Por meio de nota, Escola Municipal Quilombola Joaquim de Carvalho Cavalcante, onde o menino estudava, prestou solidariedade à família.
"Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus pais, Estefânia Pequeno e Uelison Severiano, bem como todos os familiares, amigos e toda a comunidade escolar. Lamentamos imensamente essa perda e pedimos a Deus que conforte o coração de todos diante de uma partida tão dolorosa", afirmou a escola no comunicado.
"Jonatan sempre fará parte da história de nossa escola e será lembrado com carinho por todos. Nossos mais sinceros sentimentos", completou.
A polícia, por meio da Delegacia de Capoeiras, investiga o caso como "morte a esclarecer sem indício de crime".
"Um inquérito foi instaurado e as investigações seguem em andamento", completou a corporação.