Menino de 6 anos é internado com sinais de estrangulamento e marcas de mordidas

Um menino de 6 anos foi internado no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu(RJ), após ter sido encontrado desacordado no banheiro de casa com sinais de estrangulamento e marcas de mordidas. O episódio ocorreu nessa terça-feira (15), e na manhã desta quarta o estado de saúde dele era “estável”.

Ao g1, a família acusou o namorado da mãe pelas agressões, e disse que a irmã caçula presenciou o ocorrido e avisou uma vizinha. Uma tia afirmou que o sobrinho foi achado no banheiro “em posição fetal, sem a roupa da escola, só de cueca”. Ainda segundo ela, o menino “não consegue ficar calmo para dormir”.

— Ele está assustado e traumatizado. Ele se debateu a noite inteira por conta da dor, principalmente no pescoço. Por ser muito magro, ele sente muita dor — disse a tia ao g1.

O caso é investigado pela 58ª DP (Posse). De acordo com o delegado José Salomão Omena, titular da distrital, os oficiais encontraram o chuveiro ligado e as luzes acesas. A perícia foi feita, e parentes já foram ouvidos. Também segundo a família, o homem havia dormido com a mãe da criança, e foi para a casa quando ela saiu para trabalhar.

Mas, pouco antes das 11h, ele teria voltado e agredido o menino. Ao g1, uma amiga próxima dos parentes afirmou que o jovem tinha “várias lesões pelo corpo”, incluindo sinais de estrangulamento, marcas de mordidas e um falo na cabeça. Ainda segundo esta fonte, a mãe da vítima ligou para o namorado para questioná-lo.

Imagens das câmeras de segurança do local mostram o homem chegando de moto. Ele, no entanto, teria negado o envolvimento no caso, e dito que estava trabalhando pela manhã. Uma tia disse que ele perguntou à namorada se ela já tinha saído para trabalhar, e que “foi nesse momento que ele teria retornado ao local e cometido as agressões”.

