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POLÍCIA Menino de 8 anos liga para polícia após pai agredir a mãe com uma faca em São Paulo Policiais utilizaram um taser para conter o homem, que estava agressivo e apresentava sinais de possível uso de alguma substância

Um menino de 8 anos ligou para o 190, serviço de emergência da Polícia Militar, pedindo socorro após o pai agredir a mãe dele com uma faca.

Ele é o filho mais velho do casal, que tem ainda outras três crianças pequenas - de 6 anos, 4 anos e um bebê de 11 meses - e que também estavam na residência no momento da violência.

De acordo com a PM, os policiais utilizaram um dispositivo de incapacitação neuromuscular (Taser) para conter o homem, que estava agressivo e apresentava sinais de possível uso de alguma substância.

A mulher sofreu um ferimento provocado pela faca e foi socorrida ao PS da Lapa. A ocorrência foi registrada na 9ª DDM.

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