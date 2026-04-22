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OLINDA Menino de 8 anos morre após contrair meningite viral em Olinda; escola recebe reforço de higiene Garoto, que não teve nome divulgado, era estudante da Escola Municipal Chico Science, no bairro de Rio Doce

Um menino de 8 anos morreu no último sábado (18) após contrair uma meningite viral em Olinda. O caso foi confirmado pela Vigilância Epidemiológica do município. Segundo a pasta, o garoto, que não teve nome divulgado, era estudante da Escola Municipal Chico Science, no bairro de Rio Doce.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a meningite viral "possui menor potencial de transmissão em ambientes como o escolar". Por conta disso, não exige a adoção de medidas de bloqueio, como ocorre nos casos de meningite bacteriana.

Em razão disso, não haverá suspensão das atividades na escola. As aulas nesta quarta (22), no entanto, não foram realizadas por solicitação dos pais. A previsão é de retorno nesta quinta (23).

Segundo a prefeitura, equipes da Secretaria de Saúde estiveram na unidade nesta quarta e reforçaram as medidas de higiene do local. Os profissionais também prestaram "orientações diretas a alunos, familiares e profissionais da educação, com foco em sinais de alerta, cuidados gerais e condutas em caso de sintomas".

O que fiz a prefeitura

Por meio de nota, a prefeitura da cidade informou que "desde o primeiro momento, ao tomar conhecimento, a Gestão Municipal segue adotando todas as providências com base em critérios técnicos, transparência e responsabilidade sanitária".

"Desde a notificação do óbito, as equipes da Secretaria de Saúde iniciaram imediatamente o monitoramento do caso, mantendo articulação permanente com o Núcleo de Epidemiologia do Hospital Oswaldo Cruz e com o Serviço de Verificação de Óbito (SVO), assegurando a correta identificação do diagnóstico e afastando a possibilidade de meningite bacteriana", completou.

A prefeitura destacou ainda que o diagnóstico de meningite viral não exige aplicação de vacinação adicional nem de quimioprofilaxia para contatos próximos, levando em conta os protocolos do Ministério da Saúde.

Atividades e reforço de higiene na escola

A Secretaria de Educação de Olinda informou que as aulas na unidade serão mantidas após esta quarta-feira. A decisão foi "baseada na confirmação de que não havia risco que justificasse a suspensão das atividades escolares".

"A interrupção das aulas é uma medida excepcional, adotada apenas em cenários com potencial concreto de disseminação, o que não se aplica ao caso de meningite viral", completou.

Ainda segundo a pasta, a Escola Municipal Chico Science recebeu todas as orientações necessárias e vem adotando medidas de reforço à higiene, ventilação dos ambientes e acompanhamento da comunidade escolar.

"Além disso, a gestão escolar, com apoio da Prefeitura, tem intensificado o diálogo com pais e responsáveis, garantindo informação clara, acolhimento e tranquilidade", reiterou.

A reportagem tenta contato com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) em busca de um posicionamento sobre o caso.

O que é meningite e como se prevenir

Segundo o Ministério da Saúde, a meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem e protegem o cérebro e a medula espinhal. A doença pode ser causada por vírus, bactérias, fungos ou parasitas e, em alguns casos, evolui rapidamente, colocando a vida em risco.

A enfermidade também pode ocorrer por condições não infecciosas, como doenças inflamatórias, traumas ou reações a medicamentos.

A meningite é considerada uma doença endêmica no Brasil, com casos ao longo de todo ano. Meningites bacterianas e virais são as de maior recorrência no país, principalmente em crianças, e, portanto, representam maior preocupação para a saúde pública.

Os sintomas podem variar conforme o agente causador, mas os principais sinais são febre, dor de cabeça intensa, rigidez no pescoço, náuseas, vômitos e sensibilidade à luz.

A maioria das pessoas se recupera totalmente e sem sequelas, mas, em casos de complicações, a doença pode deixar consequências temporárias ou para toda a vida, como pneumonia, perda auditiva, danos neurológicos, amputações, lesões graves e morte.

A prevenção do Ministério da Saúde varia de acordo com o agente causador, mas a vacinação é a principal medida de proteção. Também é recomentado lavar as mãos com frequência, manter ambientes ventilados e seguir a etiqueta respiratória.

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