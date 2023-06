A- A+

RIO DE JANEIRO Menino de 8 anos que saiu do coma após 16 dias é recebido com festa na cidade onde mora Guilherme Gandra recepcionado pela professora Andrea Oliveira e amigos de escola, no condomínio onde mora

Assim que chegou na rua de casa, em Itaguaí (RJ), Guilherme Gandra Moura, de 8 anos, foi recebido com um carinho especial dos amigos e da família. Logo na entrada do condomínio, uma faixa de boas-vindas ao Gui comemoravam a recuperação do menino, que teve alta nesta terça-feira, depois de 23 dias de internação no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca. Apreensivos, os avós não conseguiram esperar o neto descer do carro, de tanta emoção.

— Deixa eu ver você, meu filho. Graças a Deus. Que saudade de você, filho. Como eu te amo. Meu Deus, muito obrigada — disse a avó materna do Gui, Geilza Gandra.

O primeiro abraço, no entanto, foi no irmão Antonny, de 14 anos. Gui ficou um bom tempo embalado nos braços do mais velho, e não segurou o choro de saudade.

— Eu estava com saudade de você, Gui — disse Tonny, como é chamado pelo caçula, que respondeu “também” e nem ousou soltar o pescoço do irmão.

—Tonny, eu estava com saudade de você — disse o pequeno, que depois de soltar do abraço demorado, quis de novo, emocionando o irmão.

— Se a gente é muito grudado? Esse aqui é meu carrapato. A gente fica junto o tempo todo, implica, coisa de irmão, né?— disse Tonny. — É emocionante esse encontro, foram muitos dias em coma. Ele já devia estar entediado naquele lugar.

A lista de compromissos na agenda de Gui para os próximos dias é extensa. Além dos cuidados médicos, que incluem sessões de fisioterapia e acompanhamento com nutricionista, pediatra, dermatologista, o menino também tem na programação a visita ao Centro de Treinamento do Vasco, time de coração, para assistir aos treinos e o convite para entrar em campo com os jogadores, na próxima partida do time com a participação da torcida.

