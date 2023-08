Menino de cinco anos morre afogado uma hora após chegar em resort, na Inglaterra

A- A+

Robin Caliskal, de 5 anos, morreu afogado pouco mais de uma hora após a chegada de sua família ao resort Atlantic Reach, em Newquay, nesta segunda-feira. Seus pais alegam não terem visto ele se afogando por conta da má iluminação e de obstáculos entre as piscinas do resort.

Os pais do menino, Ferzane e Cemal Caliskal, estavam nas piscinas do local quando o acidente aconteceu. O casal cuidava do outro filho, um bebê de seis meses. A ambulância foi chamada, mas a morte foi confirmada no resort.

De acordo com a BBC, a polícia local não tratou o afogamento como suspeito e as circunstâncias da morte estão sendo investigadas. Por meio das redes sociais, o resort se pronunciou a respeito da tragédia com a criança.

“Estamos absolutamente desolados com o falecimento de uma criança em nosso resort ontem. Não achamos apropriado fazer mais comentários nesta fase, exceto para dizer que nossos pensamentos estão com a família neste momento devastador. A Atlantic Reach está empenhada em apoiar nossos hóspedes e comunidade, bem como nossa equipe que forneceu assistência imediata. Como tal, pedimos respeitosamente que todos os afetados recebam tempo e espaço neste momento angustiante.”



Os pais do menino prestaram homenagens em seus perfis, definindo-o como uma criança inteligente e amorosa, que amava o irmão mais novo. De acordo com a BBC, a família da vítima ainda alertou, via redes sociais, outros pais para que acidentes assim não se repitam.

