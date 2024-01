A- A+

RECIFE Menino de três que caiu de prédio no Recife morre após quase dois meses internado no HR Havia suspeita de que criança estava sozinha em casa

O menino de três anos, que caiu de um prédio, na Boa Vista, área central do Recife, em 5 de dezembro, morreu, na manhã desta quinta-feira (25). Ele passou quase dois meses internado no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, também na área central da capital pernambucana. O prédio onde ele morava, na rua do Hospício, fica a Ocupação Maria Firmina dos Reis.

Segundo o HR informou, em nota, o menino teve falência múltipla dos órgãos, em decorrência dos traumas provocados pela queda.

"A criança deu entrada na emergência pediátrica no dia 5 de dezembro de 2023, com politrauma, e, desde então, estava internada em estado grave na UTI do HR, sendo assistida pela equipe multiprofissional", disse o HR na nota.

Informações iniciais do dia do acidente indicavam que a criança estava sozinha no apartamento, quando se desequilibrou e caiu. Há, ainda, a suspeita de que essa não tenha sido a primeira vez que ela havia sido deixada desacompanhada.

Depois de ser socorrido por vizinhos, o garoto foi encaminhado ao Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no bairro da Boa Vista, de onde foi levado até o Hospital da Restauração.

