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Sertão Menino de 1 ano morre afogado em rio na zona rural de Petrolina Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a criança foi encontrada sem vida em um rio da localidade

Um menino de 1 ano morreu afogado na zona rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.



O caso aconteceu na tarde desse domingo (16), na Ilha do Massangano.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) o afogamento ocorreu em um rio da localidade. As circunstâncias do ocorrido não foram divulgadas.



A ocorrência de afogamento foi registrada por meio da 213ª Delegacia Circunscricional de Petrolina.



"Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos e a investigação segue em andamento", afirmou a corporação.

Outro afogamento

Uma menina de 2 anos morreu após se afogar na tarde do domingo (16) no município de Aliança, Zona da Mata Norte de Pernambuco.



A garota foi identificada como Ellysa Oliveira, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu.



A PCPE afirmou que registrou o caso por meio da 11ª Delegacia Seccional de Goiana, também na Mata Norte, e que instaurou um inquérito para apurar o caso.

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