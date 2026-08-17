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Sertão

Menino de 1 ano morre afogado em rio na zona rural de Petrolina

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a criança foi encontrada sem vida em um rio da localidade

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Ocorrência de afogamento foi registrada por meio da 213ª Delegacia Circunscricional de PetrolinaOcorrência de afogamento foi registrada por meio da 213ª Delegacia Circunscricional de Petrolina - Foto: Google Street View/Reprodução

Um menino de 1 ano morreu afogado na zona rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

O caso aconteceu na tarde desse domingo (16), na Ilha do Massangano.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) o afogamento ocorreu em um rio da localidade. As circunstâncias do ocorrido não foram divulgadas.

A ocorrência de afogamento foi registrada por meio da 213ª Delegacia Circunscricional de Petrolina.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos e a investigação segue em andamento", afirmou a corporação.

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Outro afogamento
Uma menina de 2 anos morreu após se afogar na tarde do domingo (16) no município de Aliança, Zona da Mata Norte de Pernambuco. 

A garota foi identificada como Ellysa Oliveira, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

A PCPE afirmou que registrou o caso por meio da 11ª Delegacia Seccional de Goiana, também na Mata Norte, e que instaurou um inquérito para apurar o caso.

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