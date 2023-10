Menino diagnosticado inicialmente com infecção dentária morre de câncer; entenda

A- A+

Um menino de 9 anos morreu após seu câncer raro ser confundido com uma infecção dentária. Tempos depois, os médicos que Ethan Adams, de South Shields, no Reino Unido, tinha rabdomiossarcoma, um tipo de tumor maligno que surge no tecido muscular.

Ethan tinha um caroço na boca que despertou preocupação nos pais. Quando recebeu a notícia da infecção nos dentes, segundo o relato da mãe, o menino ficou chateado na época porque pensou que a culpa era dele por não escovar bem os dentes.

Ainda que tivesse seguido o tratamento recomendado pelos dentistas, o caroço não diminuía seu tamanho. Por isso, o menino foi levado ao hospital de Sunderland para realizar exames. Lá, os médicos descobriram que Ethan tinha tumores no cérebro, na coluna, nos pulmões e na medula óssea.

O tratamento com radioterapia e quimioterapia foi iniciado imediatamente, mas 9 meses depois, Ethan morreu. Sua história foi compartilhada no parlamento inglês pela deputada trabalhista de South Shields, Emma Lewell-Buck, esta semana.

O que causa o rabdomiossarcoma?

A causa para os tumores ainda é desconhecida, mas pode estar associado a síndromes familiares, como Síndrome de Li Fraumeni, doença hereditária de predisposição ao câncer, e Neurofibromatose, condição que provoca a formação de tumores no cérebro, na medula espinhal e nos nervos. Além de anormalidades congênitas (envolvendo o sistema urinário e sistema nervoso central).

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), este tipo cancerígeno representa 4 a 5% dos tumores malignos na faixa etária pediátrica.

Sintomas

Os acometidos pelo abdomiossarcoma não sofrem de sintomas típicos de outras doenças. O maior indicativo da doença é a formação de uma massa firme, que pode ser palpável ou com alguma disfunção, medindo mais de 2 cm.

Ainda, de acordo com o Inca, outros sintomas visíveis variam de acordo com a localização do tumor. Alguns desses sinais perceptíveis são:

Obstrução nasal, podendo ocorrer secreção com sangue;

Obstrução do conduto auditivo médio com eliminação de pólipos ou secreção com sangue;

Dificuldade para urinar e/ou sangue na urina;

Aumento do volume da bolsa escrotal ou tésticulos;

Secreção vaginal com sangramento.

Tratamento

O tratamento do paciente para o rabdomiossarcoma exige uma abordagem multimodal com quimioterapia, cirurgia e ou radioterapia, dependendo da localização de origem do tumor e características de risco.

Atualmente cerca 70% dos pacientes conseguem sobreviver por cinco anos ou mais. No entanto, é necessário o acompanhamento médico mesmo após o fim do tratamento.

