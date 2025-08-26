A- A+

VIRAL Menino e cadela viralizam nas redes sociais com vídeos de "grau" em bicicleta Os inseparáveis João Lucas e Mel conquistaram os seguidores

De óculos escuros e vestida com roupinhas. É assim que aparece a cachorrinha Mel em vídeos ao lado do pequeno João Lucas, de 9 anos.

A dupla inusitada vem fazendo sucesso nas redes sociais. Só no Instagram, o vídeo mais visto tem quase 20 milhões de visualizações e mais de 13 mil comentários.

Nas publicações, João Lucas faz manobras conhecidas como "dar grau" na bicicleta com Mel sentada na garupa e segurando o companheiro. Eles moram na cidade de Combinado, no Tocantins.

Em entrevista ao g1 Tocantins, a irmã de João Lucas, Samilly Araújo, diz que desde que os vídeos começaram a viralizar pessoas na cidade começaram a pedir fotos com Mel do Grau e João Lucas.

"Ele é muito esperto, uma criança muito inteligente. Ele fica muito feliz em ser conhecido. Quando ele sai na rua, o povo pede foto para ele, pergunta se pode tirar foto da cachorrinha dele. A cidade tem comentado muito com ele, com a família, interage muito sobre a questão do vídeo dele que viralizou", disse a irmã.

A história dessa parceria especial teve início há cerca de um ano, em um dia de chuva forte. João resgatou e acolheu Mel, que corria pela rua.

"Ela nunca me abandona e eu não abandono ela", disse o menino.

A ideia de postar os vídeos na internet, segundo a irmã, surgiu neste ano. Samilly disse que a família e os moradores da cidade já achavam graça de João passando pela rua com Mel na garupa.

A iniciativa de filmar veio de João. "Um dia fui na casa da minha tia e quando chego lá, ele falou assim: 'Saminha, eu vou empinar com a cachorra com meu óculos'. Aí quando ele foi empinar com ela, eu comecei a rir", contou a irmã.



Inicialmente, as publicações eram feitas na conta privada de Samilly, mas os amigos, encantados com o conteúdo, incentivaram a criar e postar os vídeos na conta de João.

Os primeiros vídeos foram ao ar no dia 9 de agosto de 2025. Hoje, o perfil de João com Mel já acumula mais de 37 mil seguidores.

