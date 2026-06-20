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INVESTIGAÇÃO Menino envenenado: polícia faz perícia na casa da família no Rio de Janeiro e apreende celulares Arthur de Mello da Silva morreu no último dia 11, após permanecer internado por 11 dias no município de Nova Iguaçu

Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) fizeram uma perícia, nesta sexta-feira, na casa da família do menino Arthur de Mello da Silva, de 11 anos, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O menino morreu no último dia 11, após permanecer internado por 11 dias no Hospital Estadual Ricardo Cruz (HerCruz), em Nova Iguaçu, também na Baixada. Embora a causa da morte tenha sido uma broncopneumonia, exames toxicológicos identificaram no corpo da criança a presença de lidocaína (um anestésico), midazolam (sedativo) e terbufós-sulfóxido, um agrotóxico utilizado em plantações.

Além da perícia, a DHBF cumpriu um mandado de busca e apreensão e recolheu celulares do pai, da mãe, da madrastra e do padrasto de Arthur. Os equipamentos também serão periciados. Durante a ação, os policiais usaram um scanner a laser (aparelho que faz o mapeamento em 3D do ambiente, permitindo a recriação digital de uma cena de crime) e recolheram material genético para análise.



A polícia busca reconstruir os últimos dias de vida de Arthur e esclarecer como as substâncias chegaram ao organismo dele. Uma das suspeitas é que o menino tenha comido um pedaço de bolo que poderia estar envenenado.



De acordo com o relato apresentado pelo advogado Luiz Almeida, que representa o pai da criança, Ademir Mello, Arthur morava com o pai e a madrasta desde março deste ano. Antes disso, o menino havia passado um período na casa do pai entre novembro de 2025 e fevereiro deste ano, durante as férias escolares, retornando depois para a residência da mãe.

Ainda segundo a versão apresentada pela defesa do pai, a própria mãe teria procurado Ademir para pedir que o filho voltasse a morar com ele porque o convívio na residência dela não estaria funcionando bem. Desde então, Arthur permaneceu na casa do pai, mantendo visitas à mãe nos fins de semana. No último fim de semana com a mãe, o plano inicial era que retornasse para a casa do pai no domingo, mas, como haveria uma reunião escolar na segunda-feira, a mãe o levou diretamente para a escola. Após as aulas, Arthur seguiu de ônibus para a casa do pai.

Imagens de câmeras de segurança já obtidas pela investigação mostram o garoto chegando ao imóvel por volta das 18h20. Na residência estavam o pai, a madrasta, o meio-irmão de 4 anos e, pouco depois, chegaria a enteada da madrasta, de 9 anos.



Segundo o advogado, ao chegar em casa Arthur teria contado ao pai que o padrasto havia dito que deixaria sua mãe caso ele voltasse a morar com ela. Ademir teria orientado o filho a não se preocupar com a situação.

Pouco depois, enquanto o pai saiu para buscar a enteada no reforço escolar, a madrasta teria mexido na mochila do menino e encontrado um pedaço de bolo de chocolate. De acordo com a defesa, o alimento chamou atenção porque estava guardado sem recipiente, entre roupas dobradas. A madrasta teria telefonado para o marido avisando sobre o bolo.

Ainda segundo o relato do advogado, Arthur acabou comendo o pedaço de bolo e teria dito ao pai que a mãe tinha guardado para ele, já que estava passando mal no sábado e domingo, e por isso não teria conseguido comer na festa. Segundo o advogado, o pai de Arthur nem sequer chegou a ver o bolo em questão. Mais tarde, a família jantou macarrão com carne moída. O mesmo alimento foi consumido pelos demais moradores da casa.

Horas depois, por volta das 23h, o menino começou a apresentar os primeiros sintomas. Conforme a versão do pai, ele passou a vomitar, teve episódios de diarreia e começou a demonstrar confusão mental, falando frases sem sentido. Arthur foi levado para atendimento médico e acabou transferido para uma unidade de maior complexidade, onde permaneceu internado até sua morte.

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