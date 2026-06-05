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RECIFE

Menino mordido por tubarão em Piedade é transferido do HR; segunda vítima segue com quadro estável

De acordo com a unidade, ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica e foi encaminhado para um hospital particular na noite da quinta-feira (4)

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Menino de 11 anos foi mordido por tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos GuararapesMenino de 11 anos foi mordido por tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

O menino de 11 anos mordido por um tubarão na Praia de Piedade, Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR), foi transferido do Hospital da Restauração (HR). De acordo com a unidade, ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica e foi encaminhado para um hospital particular na noite da quinta-feira (4).

Já a segunda vítima do incidente com tubarão, uma mulher de 19 anos, "permanece internada em enfermaria, com quadro de saúde estável, sob acompanhamento de equipe multiprofissional do HR", segundo informou o hospital nesta sexta-feira (5). Ela também recebeu alta da UTI, na quarta-feira (3).

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Relembre os casos
No último domingo (31), João Lucas Castor Nemesio Sales, de 11 anos, foi mordido por um tubarão-cabeça-chata na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, e teve a perna esquerda amputada. 

Um dia depois, na segunda-feira (1º), uma mulher de 19 anos foi mordida por um tubarão da espécie tigre. Marcela Vitória de Lima Santos teve a perna direita amputada pelo próprio animal.

Com os dois novos casos desta semana, Pernambuco agora acumula um total de 84 incidentes com tubarões desde 1992, quando os dados começaram a ser contabilizados pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit).

Vítima manda mensagem em vídeo
O médico Mike Andrade, de Minas Gerais, que ajudou no resgate de Marcela Vitória de Lima Santos, vítima de incidente com um tubarão-tigre nessa segunda-feira (1º), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, gravou um vídeo com a jovem.

Lúcida e comunicativa, ela autorizou a gravação do vídeo para tranquilizar todos que vêm acompanhando o caso: "Graças a Deus, estou seguindo minha vida e vai dar tudo certo", disse. Veja o vídeo abaixo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Monitoramento
A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) venceu o edital de monitoramento de incidentes com tubarões lançado no início deste ano e deve começar a executar ações de microchipagem nos animais a partir deste mês de junho.

A iniciativa ajudará a entender os padrões de deslocamento dos tubarões, que serão capturados e receberão microchips.

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