A- A+

RECIFE Menino mordido por tubarão em Piedade é transferido do HR; segunda vítima segue com quadro estável De acordo com a unidade, ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica e foi encaminhado para um hospital particular na noite da quinta-feira (4)

O menino de 11 anos mordido por um tubarão na Praia de Piedade, Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR), foi transferido do Hospital da Restauração (HR). De acordo com a unidade, ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica e foi encaminhado para um hospital particular na noite da quinta-feira (4).



Já a segunda vítima do incidente com tubarão, uma mulher de 19 anos, "permanece internada em enfermaria, com quadro de saúde estável, sob acompanhamento de equipe multiprofissional do HR", segundo informou o hospital nesta sexta-feira (5). Ela também recebeu alta da UTI, na quarta-feira (3).

Relembre os casos

No último domingo (31), João Lucas Castor Nemesio Sales, de 11 anos, foi mordido por um tubarão-cabeça-chata na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, e teve a perna esquerda amputada.

Um dia depois, na segunda-feira (1º), uma mulher de 19 anos foi mordida por um tubarão da espécie tigre. Marcela Vitória de Lima Santos teve a perna direita amputada pelo próprio animal.

Com os dois novos casos desta semana, Pernambuco agora acumula um total de 84 incidentes com tubarões desde 1992, quando os dados começaram a ser contabilizados pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit).



Vítima manda mensagem em vídeo

O médico Mike Andrade, de Minas Gerais, que ajudou no resgate de Marcela Vitória de Lima Santos, vítima de incidente com um tubarão-tigre nessa segunda-feira (1º), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, gravou um vídeo com a jovem.

Lúcida e comunicativa, ela autorizou a gravação do vídeo para tranquilizar todos que vêm acompanhando o caso: "Graças a Deus, estou seguindo minha vida e vai dar tudo certo", disse. Veja o vídeo abaixo:

Monitoramento

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) venceu o edital de monitoramento de incidentes com tubarões lançado no início deste ano e deve começar a executar ações de microchipagem nos animais a partir deste mês de junho.



A iniciativa ajudará a entender os padrões de deslocamento dos tubarões, que serão capturados e receberão microchips.

Veja também