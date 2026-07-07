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Recuperação Menino mordido por tubarão em Piedade tem alta hospitalar após 36 dias internado Garoto foi recebido com muito carinho e abraços de familiares e amigos: "Nosso campeão"

Teve alta hospitalar nessa segunda-feira (6) e já está em casa o menino João Lucas Nemezio, de 11 anos, que foi mordido por um tubarão-cabeça-chata no fim de maio deste ano na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Após passar 36 dias hospitalizado, o garoto se despediu da equipe médica e foi recebido no novo lar, em Piedade, com muito carinho e abraços de familiares e amigos, que prepararam balões e cartazes com mensagens de incentivo:

"Você venceu, nosso campeão!", diz um dos recados.

João Lucas teve a perna esquerda amputada e também sofreu uma fratura na mão esquerda após o incidente registrado na tarde de 31 de maio, um domingo, na praia de Piedade, no trecho da Rua Dom Vital. A área onde ocorreu o incidente com tubarão não é proibida para banho, apesar disso, há uma placa que indica o perigo de ataque de tubarão.



Segundo o pai do garoto, Lucas Nemezio, o menino, que agora faz uso de cadeira de rodas, morava em um imóvel sem adapatação e precisou mudar de endereço.



"Neste primeiro momento, está sendo delicado, mas a família está com ele", destacou o pai, em entrevista à Folha de Pernambuco.

Com parte do valor arrecadado na vaquinha virtual promovida pela família, foi possível comprar a prótese da perna em uma clínica na Zona Sul do Recife ao valor de R$ 61 mil. O equipamento deve ser fabricado nas próximas semanas.

"Ele saiu ontem do hospital e vai esperar desinchar. Vamos passar 10 dias em casa, depois, ele vai tirar o molde da cintura. As peças vêm de fora, que é o joelho, o pé. O encaixe é feito lá na clínica mesmo", destacou Lucas Nemezio.

Ao todo, já foram apurados na vaquinha um pouco mais de R$ 120 mil. A meta é atingir o total de R$ 150 mil para curativos, medicamentos, fisioterapia e transporte, essenciais para a reabilitação e readaptação de João Lucas.

Além do site, as doações em apoio à recuperação do menino também podem ser feitas pela chave Pix: [email protected].

Hospitalização

Com base na lesão e arco da mordida, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) confirmou que o animal envolvido foi o tubarão-cabeça-chata medindo, aproximadamente, 2 metros e meio. A espécie é comum na região, assim como a Tigre, e tem como característica hábitos costeiros.

Inicialmente, ele foi internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, onde chegou com quadro de choque hemorrágico grau quatro.

Na unidade de saúde, foi intubado, recebeu transfusão sanguínea e passou por cirurgia. À época, o diretor-geral do HR, o médico cirurgião Petrus Andrade Lima, informou que a mordida do animal provocou uma extensa destruição dos tecidos da perna esquerda, atingindo toda a musculatura e lesionando grandes vasos sanguíneos. Uma campanha de doação de sangue foi mobilizada.

Menino João Lucas, de 11 anos, em recuperação após mordida de tubarão | Foto: Redes Sociais/Reprodução

Poucos dias depois, o menino recebeu alta da UTI pediátrica e foi encaminhado para um hospital particular, onde permaneceu até a alta médica nessa segunda-feira (6).

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