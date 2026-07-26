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AFOGAMENTO Menino de sete anos morre após se afogar em parque aquático de Olinda Polícia Civil de Pernambuco está investigando as circunstâncias do caso, que ocorreu neste sábado (25)

Uma criança de sete anos morreu, neste sábado (25), após se afogar em uma piscina em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. O incidente ocorreu no Parque Aquático Via Park, localizado no bairro de Sapucaia.

Depois de ser retirado da água, o menino recebeu socorros e chegou a ser levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência foi registrada na 7ª Delegacia Seccional de Olinda e que está investigando as circunstâncias do caso.



Em comunicado enviado para a imprensa, a direção do Via Park informou que o estabelecimento permanecerá fechado até a averiguação dos fatos. A equipe também afirma ter entrado em contato com a família da criança para oferecer “todo o apoio, suporte e assistência necessários”.

“Reiteramos o nosso compromisso com a transparência e informamos que estamos colaborando integralmente com as autoridades competentes para o total esclarecimento dos fatos”, conclui a nota do Via Park.



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