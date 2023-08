A- A+

guerra na ucrânia Menino morre em bombardeio russo no oeste da Ucrânia Ataques são pouco frequentes nesta área do país

Um menino de oito anos morreu, nesta sexta-feira (11), em um ataque russo com mísseis na região de Ivano-Frankivsk, no oeste da Ucrânia, uma área do país onde os ataques são pouco frequentes por estarem a centenas de milhas das linhas de frente.

"Em 11 de agosto, por volta das 11h (5h em Brasília), o Exército Russo atirou em seus mísseis na direção de uma infraestrutura na região de Ivano-Frankivsk (...) Um menino de oito anos morreu no bombardeio", relatou o gabinete do procurador-geral no Telegram.

Veja também

BRASIL Especialistas dizem que linguagem rebuscada dificulta acesso à Justiça