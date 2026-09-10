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SAIBA COMO AJUDAR Menino picado por escorpião em Igarassu recebe alta após AVC e perda de movimentos; mãe faz vaquinha André Luiz Souza teve um acidente vascular cerebral no período de internamento e ficou com sequelas

Recebeu alta hospitalar após mais de um mês internado o menino de 3 anos picado por um escorpião na escola onde estudava em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR). A mãe do garoto mobiliza uma vaquinha virtual para a reabilitação do pequeno, que perdeu a fala e alguns movimentos.

Doações de qualquer valor podem ser feitas via Pix para Letícia Souza e Silva pela chave tipo CPF 103.067.164-88, do Banco Inter.

O caso aconteceu em 4 de agosto em uma unidade de ensino particular de Igarassu. André Luiz Souza Guimarães Lopes passou por quatro unidades de saúde e finalmente voltou para casa após alta do Hospital Barão de Lucena, na Zona Oeste do Recife, na tarde dessa quarta-feira (9). Na saída, foi recebido com amor e carinho pelos familiares.

Alta médica ocorreu nessa quarta-feira (9), mais de um mês após internação em quatro hospitais | Foto: Letícia Souza/Cortesia

Segundo a mãe da criança, Letícia Souza, em entrevista à Folha de Pernambuco, o menino teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no período de internamento e ficou com sequelas.

"Ele está sem andar, sem falar e perdeu os movimentos do lado direito. Vai precisar fazer um acompanhamento de reabilitação, de fisioterapia, terapia ocupacional e fono", explicou Letícia.

Por tempo indeterminado, o menino também precisará fazer uso de medicação para controlar convulsões e para o coração, que também foi prejudicado após a picada do escorpião.

Devido ao atual quadro de saúde, não há previsão para que André volte a estudar. Ainda de acordo com a mãe, o menino vai precisar de reabilitação para recuperar os movimentos e seguirá sendo acompanhado no Hospital Barão de Lucena.

"O hospital deu os encaminhamentos e ele vai ser acompanhado por lá, mas a volta para o neuro é só em fevereiro e para o cardiologista, em novembro. Eu quero ter esse acompanhamento mensal, tanto de cardiologista quanto de neuro para acompanhar ele certinho e fazer todo o processo de reabilitação", afirmou Letícia Souza.

Vaquinha

A mãe do pequeno André Luiz mobiliza uma vaquinha nas redes sociais para adaptar a casa onde mora, comprar uma cadeira para o filho se acomodar com mais conforto e montar um espaço no imóvel que o estimule na recuperação.

"A cadeira que eu vou comprar é na média de R$ 5 mil e tem toda a questão da casa que vou ter que adaptar. Vou montar um canto, pintar as paredes, botar tatame e comprar brinquedos para ficar mais confortável para ele, porque ele não senta, não anda. Não tenho noção do quanto vou gastar", afirmou Letícia, que era empreendedora e vendia crepes em feiras, mas precisou deixar de trabalhar para cuidar do filho.

A mãe relatou que, no momento, o deslocamento de André é feito nos braços e que o processo tem sido cansativo para ela e desconfortável para a criança.

"Eu vou comprar tudo o que ele precisar. Está sendo muito desafiador, muito exaustivo, porque tem hora que ele está bem, brincando, feliz, rindo, e tem hora que ele tem um pico de estresse, de agressividade muito grande e de chorar, pelas limitações. Ele quer fazer coisas que fazia antes e não pode, mas estou grata por tudo, pela vida dele, e eu sei que vai ser mais um processo a ser vencido", relatou Letícia.

Apesar das dificuldades e adaptação na volta para a casa, a família vai promover um momento especial para o pequeno André: levá-lo à praia no próximo domingo (13).

"Vai todo mundo. É um lugar que ele gosta muito e eu também, de conexão com a natureza. Então, a gente vai bem cedinho e, na volta, fazer um almoço para curtir com a família".

Relembre o caso

O menino André Luiz Souza Guimarães Lopes foi picado por um escorpião na escola onde estudava em Igarassu no último dia 4 de agosto.

Após o ocorrido, a criança foi socorrida a uma unidade de saúde da cidade e transferido para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central Recife, onde tomou o soro antiescorpiônico no mesmo dia e foi entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A picada do escorpião causou uma lesão no coração e no pulmão do pequeno, que foi encaminhado, em 7 de agosto, ao Procape, referência em cardiologia, onde permaneceu internado em estado grave. Em 20 de agosto, foi transferido novamente ao Hospital Barão de Lucena, onde ficou até a alta médica.

Menino foi picado por escorpião na escola onde estudava, em Igarassu | Foto: Cortesia

Em nota enviada à época, a escola onde a picada de escorpião aconteceu informou que o local estava dedetizado e que houve reforço na dedetização depois do ocorrido. Ressaltou que o animal foi encontrado e que a unidade de ensino prestou os primeiros atendimentos ao menino.

Alerta e orientações

A Vigilância Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) alerta que os meses de julho, agosto e setembro são marcados pelo aumento da incidência de picadas de escorpião no estado.

A orientação é para que a população mantenha os cuidados, principalmente porque crianças e idosos são considerados mais vulneráveis. Nesses grupos, a picada pode evoluir para um quadro mais grave.

Entre as formas de prevenir a presença de escorpiões, o Ministério da Saúde orienta acondicionar lixo domiciliar em sacos plásticos ou outros recipientes que possam ser mantidos fechados. O objetivo é evitar baratas, moscas ou outros insetos que fazem parte da alimentação dos escorpiões.

Também é recomendado manter jardins e quintais limpos, evitar o acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo doméstico e materiais de construção nas proximidades das casas. Sacudir e examinar roupas e sapatos antes de usá-los e evitar colocar as mãos sem luvas em buracos também integram os cuidados preventivos.

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