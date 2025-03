A- A+

RECIFE Menino atacado por pitbulls no Recife permanece internado no Hospital da Restauração HR informou, nesta quinta-feira (20), que ele segue com quadro de saúde estável e aos cuidados da equipe de pediatria

Permanece internado no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, nesta quinta-feira (20), o menino de 2 anos atacado por dois cães da raça pitbull na noite da última terça-feira (18).

O ataque aconteceu no bairro do Curado, na Zona Oeste da Capital pernambucana. O irmão do menino, um jovem de 18 anos, também foi atacado e chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do mesmo bairro.

O HR informou, nesta quinta-feira (20), que ele segue com quadro de saúde estável e aos cuidados da equipe de pediatria.

"De acordo com testemunhas, a criança foi atacada pelos cachorros quando passava pelo local com o irmão, que também foi lesionado na tentativa de defendê-la", afirmou a Polícia Civil de Pernambuco.

O tutor dos cães, proprietário de um ferro-velho, foi encaminhado para a Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Campo Grande, na Zona Norte do Recife, de onde foi liberado após prestar depoimento.

Segundo a polícia, o tutor mantém os cachorros como "vigias" do estabelecimento e se apresentou espontaneamente ao efetivo militar.

A Polícia Civil de Pernambuco disse ter registrado o caso como "ocorrência de outras lesões corporais" e prossegue com as investigações.

