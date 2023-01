Menino preso em buraco no Vietnã é declarado morto

A- A+

O menino de 10 anos que ficou preso no fundo de um buraco em um canteiro de obras no Vietnã por quatro dias foi declarado morto nesta quarta-feira (4).

Equipes de resgate da província de Dong Thap, no delta do Mekong, tentaram, sem sucesso, tirar Thai Ly Hao Nam do buraco de 35 metros de profundidade.

Aparentemente, Ly Hao Nam catava sucata, quando caiu em um poço de concreto no sábado (31).

Doan Tan Buu, vice-prefeito da província, declarou nesta quarta que o menino havia morrido. "Ficou preso em um pilar oco muito profundo, com múltiplos ferimentos e sem oxigênio suficiente durante muito tempo", declarou à imprensa.

"Demos prioridade ao seu resgate, mas as condições tornam impossível que ele tenha sobrevivido", acrescentou.

Buu garantiu que o anúncio da morte do menino foi feito após consultar especialistas médicos.

As equipes de resgate estão determinadas a trazer seu corpo à superfície o mais rápido possível para o enterro, mas Buu admite que é uma "tarefa muito difícil".

O Vietnã mobilizou centenas de soldados e especialistas em engenharia na terça-feira para tentar resgatar o garoto.

Um cano de metal de 19 metros foi instalado ao redor do bueiro de concreto em que o menino estava preso para que a lama pudesse ser removida, mas sem sucesso.

