Menino que caiu de prédio em Caruaru recebe alta e reencontra equipe que fez resgate de helicóptero
Criança estava internada no Hospital da Restauração, no Recife
O menino de 5 anos que caiu do segundo andar de um prédio em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, recebeu, nessa quinta-feira (26), alta médica do Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, e reencontrou os profissionais que atuaram em seu resgate de helicóptero.
O acidente aconteceu na última sexta-feira (20). Na ocasião, o menino sofreu traumatismo no tórax e precisou ser transferido no helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, para o HR, no bairro do Derby, na área central da capital pernambucana.
A ação contou com a atuação conjunta do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Leia também
• Boa Viagem: dois homens são presos e um adolescente é apreendido após troca de tiro com policiais
• MRV abre 100 vagas para corretores autônomos no Grande Recife
• Recife oferece mais de 800 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos
Nessa quinta, após passar seis dias internado e receber alta médica, a criança, acompanhada da família, realizou uma visita à base aérea da PRF, no bairro do Jordão, na Zona Sul do Recife, onde reencontrou os policiais e profissionais de saúde que atuaram no atendimento e transporte aéreo.
"A criança e seus familiares conheceram de perto a estrutura da base aérea e a aeronave utilizada no resgate", afirmou a PRF, informando que o momento também contou com bolo e presentes para o pequeno.
A corporação lembra que a equipe da aeronave é composta por médicos, enfermeiros, pilotos, co-pilotos e operadores aerotáticos, que ficam de prontidão na base aérea da PRF e são acionados pela Central de Regulação de Urgência do Samu.
"O helicóptero modelo Koala funciona como uma UTI aérea, com equipamentos, monitores e medicamentos que auxiliam na manutenção da vida de pacientes", destacou a corporação.
Em 2025, o Serviço Aeromédico da PRF em Pernambuco contabilizou 130 ocorrências, sendo 73 resgates e 57 remoções. Em 2026, já foram realizados 32 atendimentos.