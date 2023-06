A- A+

Rio de Janeiro Menino que despertou do coma recebe jogadores do Vasco e terá escolta de honra da PRF na alta médica Com alta prevista para terça-feira (27), Guilherme Gandra Moura está surpreendendo a todos com sua rápida recuperação

Com alta médica prevista para terça-feira (27), Guilherme Gandra Moura, que comoveu a todos em vídeo que viralizou nas redes sociais em que reencontra a mãe Tayane Granda Orrinco após acordar de um coma de 16 dias, vai contar com uma escolta de honra oferecida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na volta para casa, em Itaguaí, no Rio de Janeiro.



Internado em um hospital particular na Barra da Tijuca, o menino de apenas oito anos recebeu a visita de jogadores do Vasco, seu time de futebol, na tarde desse sábado (24), e está empolgado para retornar à sua rotina.

Tayane conta que ele está surpreendendo até os médicos com sua rápida evolução clínica desde que saiu do coma, na quarta-feira (21). Neste domingo (25), o menino acordou cedo e bem disposto:

— Ele acordou cedo e está passando o tempo jogando. Ontem foi movimentado, o dia que ele ficou mais tempo acordado, só dormiu a noite e bem. Os sedativos estão saindo do corpo dele de uma forma extraordinária. Era pra ele ter dormido umas três vezes nesse sábado e não dormiu hora nenhuma. Ele está fazendo desamame dos sedativos. Os médicos estão tirando gradativamente para ele não ter crise de abstinência — explica.

Além de receber a visita dos jogadores Gabriel Pec e Figueiredo e dos ex-jogador do Vasco Rodrigo Dinamite, filho de Roberto Dinamite, Guilherme e a família receberam diversos amigos e familiares nesse sábado.

— Ele ficou encantado com os jogadores, que trouxeram camisas e disseram que vão na festa de aniversário dele, dia 9 de setembro. Ele é fanático pelo Vasco. Agora ele está ansioso para voltar para casa, com saudades do irmão. Quer voltar para a escola, rever os amigos. Um amiguinho veio visitá-lo na sexta e trouxe cartas de todos os amiguinhos da turma — detalhou a mãe de Guilherme.

Animada com a evolução do filho, Tayane atribui sua pronta recuperação a Deus:

— Eu acredito que tudo que está acontecendo, essa visibilidade que ele está ganhando, tem um propósito maior. Meu Instagram era fechado e abri a pedido dos amigos, que queriam compartilhar o vídeo dele saindo do coma entre os conhecidos. Não foi intencional viralizar. Em todas as internações, sempre compartilhei a evolução dele, pedia orações para todo mundo da minha cidade. Nessa de agora, os médicos disseram que ele precisaria fazer uma traqueostomia quando saísse do como, mas a minha fé me dava a certeza de que ele não precisaria, como não precisou. Não sei descrever o sentimento de alegria. Os médicos fizeram tudo que era possível na medicina, mas foi Deus que agiu nessa recuperação. Ele acordou com a cognição perfeita e embaralha toda a medicina. Tem uma médica que fala que ele veio para rasgar os livros de medicina — relata.

O tão esperado reencontro entre mãe e filho filmado pelo pai e publicado na internet teve mais de 90 milhões de visualizações no Tik Tok, onde o perfil de Tayane superou um milhão de seguidores. No Instagram, já são 330 mil seguidores.

