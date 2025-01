Menino sobrevive cinco dias em meio a leões no Zimbábue

Um menino de sete anos, desaparecido por cinco dias, foi encontrado com vida em uma reserva habitada por leões e outros animais selvagens no norte do Zimbábue, informou a autoridade da fauna silvestre do país nesta sexta-feira (3).

Tinotenda Pundu entrou em 27 de dezembro no Parque Nacional de Matusadona, perto de seu vilarejo, e foi encontrado dias depois cerca de 50 quilômetros mais ao interior da reserva, disse Tinashe Farawo, porta-voz da Autoridade de Parques e Vida Silvestre de Matusadona no Zimbábue (ZimParks).

O menino sobreviveu alimentando-se de frutas e bebendo a água que encontrou ao cavar nas margens de um rio, técnica popular em áreas propensas à seca no país, acrescentou o porta-voz em um comunicado.

A boy missing & found in Matusadonha game park



A true miracle in remote Kasvisva community, Nyaminyami in rural Kariba, a community where one wrong turn could easily lead into a game park. 8-year-old Tinotenda Pudu wandered away, lost direction & unknowingly headed into the… pic.twitter.com/z19BLffTZW