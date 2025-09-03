Qua, 03 de Setembro

BRIGA

Menino tem a perna quebrada durante briga em creche de São Paulo; MP investiga

Caso ocorreu na na EMEI Jardim Veneza, em Peruíbe, no litoral paulista; Secretaria de Educação da cidade diz que instaurou apuração interna

Ministério Público investiga incidente que deixou menino com perna quebrada em creche de SP.Ministério Público investiga incidente que deixou menino com perna quebrada em creche de SP. - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), por meio da Promotoria de Justiça de Peruíbe, investiga um incidente em uma creche do município do litoral paulista. O caso ocorreu na quinta-feira passada, 28. Na ocasião, uma criança teve a perna fraturada após brigar com outro aluno da unidade de ensino

Procurada, a Prefeitura de Peruíbe, por meio das Secretarias de Educação e Saúde, disse que acompanha de perto situação envolvendo o aluno da EMEI Jardim Veneza.

"A Secretaria de Educação já instaurou apuração interna, com solicitação de imagens e registros da unidade, além de contato direto com a família, que teve a transferência do aluno atendida conforme solicitado", disse a gestão municipal.

Caso seja constatada qualquer omissão ou responsabilidade, todas as medidas cabíveis serão tomadas, de acordo com a prefeitura.

Segundo o MPSP, a criança foi atendida na UPA 24h de Peruíbe no mesmo dia do ocorrido e, posteriormente, encaminhada para acompanhamento especializado.

"Documentos médicos anexados à investigação confirmam que o menino sofreu uma fratura de tíbia (ruptura do osso da canela)", disse o órgão.

A Prefeitura de Peruíbe confirma que a criança foi atendida na UPA de Peruíbe na quinta-feira passada, quando foram identificadas as fraturas.

"A UPA de Peruíbe é de Porte 1 e não tem obrigatoriedade de manter ortopedista de plantão, embora o município disponibilize o especialista em mais de 70% do tempo. Nesses casos, a orientação é internar o paciente e solicitar vaga pelo sistema estadual de transferência", disse o município.

Ainda conforme a gestão municipal, a mãe optou por conduzir a criança meios próprios. "No dia 30, retornou ao UPA já com imobilização, recebeu acompanhamento pediátrico e posteriormente ortopédico, e segue em acompanhamento médico no município", disse.

O Conselho Tutelar também foi acionado e realiza os encaminhamentos necessários, respeitando o sigilo que envolve casos de crianças e adolescentes.

A promotoria requisitou as seguintes informações e providências:
- EMEI Jardim Veneza: informações sobre o ocorrido, o relatório de atendimento à criança, a identificação dos servidores responsáveis e o protocolo de atendimento a emergências da unidade;

- Secretaria Municipal de Educação de Peruíbe: esclarecimentos sobre a supervisão e fiscalização das unidades escolares quanto a atendimentos de urgência e emergência;

- Conselho Tutelar de Peruíbe: o caso foi encaminhado para ciência e providências dentro de sua área de competência.

"O MPSP busca esclarecer a possível violação dos direitos da criança, especialmente em relação à sua integridade física e ao dever de cuidado por parte da instituição de ensino", afirma.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, na ocasião, a equipe da Delegacia de Peruíbe atendeu prontamente a mãe da criança, que relatou um desentendimento entre alunos em uma escola, sem menção a qualquer agressão.

"Após avaliar as informações prestadas, a equipe orientou a mãe a formalizar reclamação sobre a conduta da escola junto à Secretaria Municipal de Educação e ao Conselho Tutelar", disse a SSP.

Até o momento, não foi localizado nenhum registro realizado de forma online com as informações da reportagem.
 

